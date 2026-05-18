نادي الحمرية يختتم"ملتقى المواهب الإعلامية"

الشارقة في 18 مايو/وام/ اختتم نادي الحمرية الثقافي الرياضي اليوم النسخة الثانية من "ملتقى المواهب الإعلامية"، بتخريج 25 منتسبا من الفئة العمرية بين 13 و18 عاما بعد 5 أيام من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة التي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية "فوكس" للتدريب والاستشارات الإعلامية.

شهد حفل الختام سعادة حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي والمهندس علي المهيري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاتصال المؤسسي إلى جانب عدد من الإعلاميين و منتسبي النادي وأولياء الأمور.

وأشاد سعادة حميد الشامسي بجدية المشاركين وانضباطهم وحرصهم على الاستفادة من مختلف محاور الملتقى مثمنا التعاون المثمر مع أكاديمية "فوكس" في تقديم محتوى تدريبي متخصص و وجه الشكر لفريق العمل والمنظمين والمحاضرين والمتطوعين على جهودهم في إنجاح النسخة الثانية من الملتقى .

من جانبه أكد المهندس علي المهيري أن النسخة الثانية من الملتقى نجحت في اكتشاف طاقات إعلامية واعدة مشيرا إلى أن النادي سيعمل على مواكبتها ودمجها تدريجيا في أنشطة لجنة الاتصال المؤسسي تعزيزا لحضور الشباب في العمل الإعلامي وصناعة المحتوى.