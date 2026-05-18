هيئة أبوظبي للدفاع المدني تشارك بالمؤتمر الدولي لمدربي دوائر الإطفاء في الولايات المتحدة

واشطنن في 18 مايو/وام/ شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في المؤتمر الدولي لمدربي دوائر الإطفاء (FDIC International)، الذي عُقد في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات العالمية المتخصصة في مجالَي الدفاع المدني ومكافحة الحرائق.

يُعدّ المؤتمر أحد أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في مجالات الإطفاء والإنقاذ وخدمات الطوارئ ويجمع أهم خبراء وقادة الدفاع المدني في دول العالم، ويُسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.

وشاركت الهيئة في 74 دورة ميدانية متقدمة، و200 ورشة عمل ومحاضرة تدريبية، لتمكين الكوادر الوطنية المتخصصة وتعزيز جاهزيتها، ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات الإطفاء والإنقاذ وإدارة الطوارئ.

وشاركت الهيئة أيضاً في ندوة متخصصة من أربع جلسات تمحورت حول رفع كفاءة الاستجابة التشغيلية، وتحسين إدارة حوادث الحريق في المباني المتوسطة وعالية الارتفاع، بالاستعانة بأحدث التقنيات في أنظمة الوقاية من الحرائق ومكافحتها.

وبالتوازي مع المؤتمر نفّذت هيئة أبوظبي للدفاع المدني برنامجاً تدريبياً متخصصاً استهدف تعزيز القدرات القيادية في الاستجابة الفاعلة للحوادث والطوارئ، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب في مجالات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف والحماية المدنية، مؤكدةً التزامها المستمر بتطوير منظومتها العملياتية، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات، ويُعزز مؤشرات السلامة العامة في الإمارة.