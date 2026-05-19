200 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين

موسكو في 19 مايو /وام/ تجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين حاجز الـ 200 مليار دولار.

أعلن ذلك اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة مصورة نُشرت عشية زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية .

وأكد بوتين أن التبادل التجاري بين روسيا والصين يستمر في النمو، منوها بأن التسويات المتبادلة بينهما تُجرى معظمها بالروبل واليوان.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن بلاده والصين ستواصلان بذل كل ما في وسعهما لتعميق الشراكة وعلاقات حسن الجوار من أجل رفاهية شعبي البلدين والحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي.

