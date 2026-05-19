سلسلة اتفاقيات نفطية بين النيجر والصين

نيامي في 19 مايو /وام/ أبرمت النيجر ، سلسلة اتفاقيات مع شركات صينية لتسهيل إنتاج النفط وتصديره.

و تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي خلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجريون، من بينهم رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين. وتشمل الاتفاقيات إعادة إطلاق مشروعين نفطيين، هما دينغا ديب وأبولو-يوغو، باستثمار قدره مليار دولار.

وذكر وزير الخارجية النيجيري باكاري ياوو سانغاري ان هذه الاتفاقيات سترفع إنتاج بلاده من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029.

وأضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفورات تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر.

و بموجب الاتفاقيات استحوذت النيجر أيضا على حصة 45% في شركة "خط أنابيب نفط غرب أفريقيا" التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاقا ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.

