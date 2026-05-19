النفط يهبط أكثر من 2% في التعاملات المبكرة

عواصم في 19 مايو ⁠/وام/ تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ، بعد

إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 3.01 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 109.09 دولار للبرميل ، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ​تسليم يونيو 1.38 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 107.28 دولار. وكان الخامان

القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من مايو و30 أبريل على الترتيب في الجلسة السابقة.

