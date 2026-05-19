استقرار الدولار وارتفاع العملات المشفرة

عواصم في 19 مايو /وام/ تلقى الدولار دعما ⁠في بداية التعاملات الآسيوية اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران لإتاحة الفرصة للمفاوضات، فيما استقرت أسواق السندات بعد موجة بيع استمرت يومين.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، عند 99.026. و استقر الدولار عند 158.895 ين بعد أن أظهرت بيانات حكومية اليوم أن ⁠الاقتصاد الياباني نما 2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بمتوسط توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.7 بالمئة.

واستقر اليورو عند 1.1650 دولار، بينما انخفض ⁠الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3427 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7164 دولار، في حين هبط نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5868 دولار. وأمام اليوان الصيني، ​استقر الدولار عند 6.798 يوان في التعاملات الخارجية.

وارتفعت عملة بتكوين ⁠المشفرة 0.2 بالمئة إلى 77005.69 دولار، في حين صعدت عملة إيثر 0.8 بالمئة إلى 2131.91 دولار.

