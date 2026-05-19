نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5% خلال الربع الأول

طوكيو في 19 مايو/ وام/ حقق اقتصاد اليابان نموا بنسبة 0.5 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وفق البيانات الأولية الصادرة عن مكتب رئاسة الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء.

وكان المحللون قد توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 0.4 % فقط، مقابل نموه بمعدل 0.2 % وفقا للبيانات المعدلة، وبمعدل 0.3 %وفقا للبيانات الأولية خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وحقق الاقتصاد الياباني على أساس سنوي نموا بمعدل 2.1 % من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1.7 % مقابل نموه بمعدل 0.8% وفقا للبيانات المعدلة وبمعدل 1.3% وفقا للبيانات الأصلية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وأشارت البيانات الرسمية إلى نمو الإنفاق الرأسمالي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.3 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين توقع المحللون نموه بمعدل 0.2% بعد نموه بمعدل 1.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وسجل الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية نموا ربع سنوي بنسبة 0.3%، وهي نفس نسبة نمو الاستهلاك الخاص المحلي خلال الفترة نفسها.

