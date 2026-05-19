"كليفلاند كلينك أبوظبي" يطلق أول برنامج علاجي بالليزر المتقدم لمرضى الصرع وأورام الدماغ

أبوظبي في 19 مايو/ وام/ أطلق كليفلاند كلينك أبوظبي أول برنامج علاجي في الشرق الأوسط باستخدام تقنية التدمير الحراري الخلالي بالليزر "LITT" لعلاج حالات محددة من الصرع وأورام الدماغ، في خطوة تعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار الطبي والرعاية الصحية التخصصية المتقدمة.

ويعد علاج "LITT" إجراءً جراحياً مبتكراً يتم بتوجيه مباشر عبر التصوير بالرنين المغناطيسي، وصُمم خصيصاً لمرضى مختارين بعناية ممن يعانون من الصرع البؤري غير المستجيب للعلاجات الدوائية، حيث يعتمد على استخدام مسبار ليزري عالي الدقة لاستهداف المنطقة المسؤولة عن نوبات الصرع، مع الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة وتقليل تأثرها إلى أدنى حد ممكن.

ويمثل هذا الإجراء تحولاً نوعياً مقارنة بجراحات الدماغ التقليدية المفتوحة، إذ يتطلب فتحة صغيرة للغاية بدلاً من شق جراحي كبير، ما يسهم في تقليل التدخل الجراحي والمحافظة على معظم شعر فروة الرأس، إلى جانب الحد من التأثيرات الجسدية المصاحبة للعمليات التقليدية.

وخلال العملية، يتم إدخال المسبار الليزري إلى المنطقة المستهدفة تحت إشراف دقيق ومباشر عبر التصوير بالرنين المغناطيسي، ما يتيح للأطباء إزالة الأنسجة المسببة للنوبات العصبية بدرجة عالية من الدقة.

ويسهم هذا النهج العلاجي المتقدم في تقليل تأثير الجراحة على الأنسجة وتسريع وتيرة التعافي، حيث يغادر معظم المرضى المستشفى خلال فترة تتراوح بين يوم ويومين بعد الإجراء.

ويتم إجراء هذا النوع من العمليات باستخدام أنظمة الروبوتات الجراحية المتقدمة وأحدث برامج الملاحة الطبية، بما يعزز دقة توجيه المسبار الليزري ويرفع كفاءة النتائج العلاجية، ويشكل عاملاً محورياً في تقليل المخاطر والمضاعفات المحتملة.

وأظهرت الدراسات الطبية أن تقنية "LITT" تحقق نتائج مماثلة للجراحة التقليدية في الحد من نوبات الصرع لدى المرضى المؤهلين للعلاج، مع إمكانية تقليص المخاطر الجراحية، وتقليل مدة الإقامة في المستشفى، وتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية.

كما توفر هذه التقنية مرونة متقدمة في إدارة الصرع على المدى الطويل، إذ يمكن في بعض الحالات تكرار العلاج في مناطق مجاورة من الدماغ عند عودة النوبات، دون الحاجة إلى جراحة دماغية مفتوحة واسعة، وعلى الرغم من أن الاستخدام الرئيسي للتقنية يركز على علاج الصرع، فإنها توفر أيضاً حلولاً علاجية لبعض حالات أورام الدماغ المختارة، ما يوسع نطاق استخدامها ضمن علاجات الأعصاب المتقدمة.

وأكد الدكتور جورج-بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لـ كليفلاند كلينك أبوظبي، أن إطلاق أول برنامج لعلاج الصرع باستخدام تقنية التدمير الحراري الخلالي بالليزر "LITT" في الشرق الأوسط يجسد التزام المستشفى الراسخ بتوفير أحدث التقنيات التحويلية والرعاية التخصصية المتقدمة على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن التوسع في تبني الحلول الطبية الدقيقة وتقنيات التدخل المحدود يسهم في إعادة رسم آفاق علاج الحالات العصبية المعقدة وفتح مسارات علاجية أكثر تطوراً للمرضى.

من جانبه قال الدكتور فلوريان روزر، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية، رئيس قسم جراحة الأعصاب في كليفلاند كلينك أبوظبي، إن إدخال تقنية "LITT" إلى المستشفى يمثل نقلة نوعية في جراحات الدماغ الدقيقة، إذ تتيح استهداف المناطق المعقدة داخل الدماغ بدرجة عالية من الدقة، مع الحد من التأثير الجسدي المصاحب للجراحات التقليدية، مؤكداً أن توفير هذه التقنية المتقدمة في المنطقة يشكل خطوة محورية نحو الارتقاء برعاية مرضى الصرع وتعزيز مستقبل جراحات الدماغ محدودة التدخل.

من جهته أوضح الدكتور محمد أيمن هيكل، طبيب استشاري في طب الأعصاب في معهد الأعصاب بـ كليفلاند كلينك أبوظبي، أن تقنية (LITT) تمثل تلاقياً متقدماً بين الدقة العلاجية والتدخل المحدود وتقنيات التصوير الطبي المتطورة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المرضى وجودة النتائج العلاجية، لافتاً إلى أن هذا النهج يوفر، للحالات التي يتم اختيارها بعناية، سيطرة فعالة على النوبات العصبية مع تسريع وتيرة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية مقارنة بالأساليب الجراحية التقليدية.