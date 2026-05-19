دبي تواصل استقطاب الابتكار العالمي مع إطلاق مركز بحث وتطوير جديد بجامعة بليخانوف

دبي في 19 مايو/ وام/ انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية من "أسبوع الابتكار 2026"، الذي تنظمه جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد في حرمها بمجمع دبي للمعرفة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أكاديمية وحكومية ودبلوماسية، في خطوة تعكس مكانة دبي المتنامية مركزا عالميا للابتكار والتعليم العالي والبحث العلمي.

شهد حفل الافتتاح، تدشين مركز جديد للبحث والتطوير في الجامعة، إلى جانب الإعلان عن تطوير تقنيتين متقدمتين في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، إحداهما حاصلة على براءة اختراع مسجلة في ألمانيا، فيما وصلت الأخرى إلى مراحل متقدمة من إجراءات التسجيل، وذلك بعد أقل من 18 شهرا على انطلاق عمليات الجامعة في دبي.

وأكد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، أن الإنجازات البحثية التي حققتها الجامعة تعكس البيئة الداعمة للابتكار التي توفرها دبي، لافتا إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمعرفة والاقتصاد الرقمي من خلال توفير منظومة متكاملة تدعم التعاون بين الجامعات والباحثين والشركات، وتسهم في تحويل الأفكار إلى حلول تقنية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

وتضمنت الابتكارات التي كشفت عنها الجامعة نظاما قائما على التعلم العميق للعلاج الإشعاعي التكيفي الفوري لعلاج الأورام بدقة عالية وفي الوقت الفعلي، قدمه الدكتور وليد العلوش، إضافة إلى جهاز مصادقة متعدد الوسائط مدفوع بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الهوية الرقمية والأمن السيبراني، قدمته الدكتورة أنو بريا جورج، مع تطبيقات في القطاعات المصرفية والرعاية الصحية والخدمات الحكومية والبنية التحتية الذكية.

وقالت الدكتورة سفيتلانا مالكاروفا، رئيسة جامعة "بليخانوف" في دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام /، إن إطلاق مركز البحث والتطوير والإعلان عن ابتكارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي يعكسان التزام الجامعة بدعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير حلول تقنية تخدم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والأمن السيبراني.

وأضافت أن اختيار دبي مقرا لعمليات الجامعة الإقليمية جاء لما توفره الإمارة من بيئة متقدمة للبحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدة أن دبي أصبحت منصة عالمية لاستقطاب الجامعات والمواهب والكفاءات المتخصصة في مجالات المستقبل.

وأشارت إلى أن الجامعة تمكنت خلال فترة قصيرة من تطوير تقنيات مبتكرة ذات تطبيقات عملية مباشرة، ما يعكس كفاءة منظومة البحث العلمي في دبي وقدرتها على دعم الابتكار وتحويل الأفكار الأكاديمية إلى مشاريع وتقنيات تخدم المجتمع والاقتصاد.

ويمتد “أسبوع الابتكار 2026” حتى 22 مايو الجاري، متضمنا جلسات وورش عمل متخصصة في الاقتصاد العصبي والأمن السيبراني والتحول الرقمي واستشراف المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي