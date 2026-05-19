"تحقيق أمنية" تطلق الدورة الـ 15 من "سوق أمنيات عيد الأضحى" 

أبوظبي في 19 مايو/ وام/ تواصل النسخة الخامسة عشرة من "سوق أمنيات عيد الأضحى"، التي أطلقتها مؤسسة تحقيق أمنية الإمارات، بالتعاون مع مكاني الشامخة، فعالياتها حتى 10 يونيو 2026 في مكاني الشامخة بأبوظبي.

وتأتي المبادرة، التي انطلقت يوم 12 مايو الجاري، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التلاحم المجتمعي خلال "عام الأسرة"، وتجسيداً لقيم التكافل والتراحم والشراكة المجتمعية التي يرتبط بها عيد الأضحى المبارك، إلى جانب دعم الأطفال الذين يواجهون أمراضاً خطيرة وعائلاتهم.

ويهدف السوق، إلى دعم رسالة مؤسسة تحقيق أمنية الإمارات في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة، من خلال تجربة مجتمعية تفاعلية تجمع بين الأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية والمشاركة المجتمعية.

ويتضمن السوق برنامجاً من الفعاليات الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، يشمل عروض الساحر والشخصيات الكرتونية وعروض المهرجين، بهدف توفير أجواء ترفيهية للعائلات والأطفال. كما يشهد خلال عطلة عيد الأضحى عروض العيالة التراثية التي تحتفي بالموروث الثقافي الإماراتي وأجواء العيد.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية الإمارات، إن سوق أمنيات عيد الأضحى يجسد القيم التي يرسخها عام الأسرة من خلال جمع أفراد المجتمع لدعم الأطفال والعائلات الذين يواجهون تحديات صحية صعبة، لافتا إلى أن الشراكة مع مكاني العقارية تواصل دورها في توسيع أثر المبادرات الإنسانية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

من جانبه قال هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مكاني العقارية ، إن استضافة سوق أمنيات عيد الأضحى في مكاني الشامخة تعكس التزام مكاني العقارية بدورها المجتمعي وحرصها على تعزيز الروابط مع المجتمع المحلي، مشيرا إلى أنه من خلال الشراكة مع مؤسسة تحقيق أمنية الإمارات، نفخر بدعم مبادرة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة خلال "عام الأسرة" عبر تعزيز الترابط المجتمعي ودعم الأطفال والعائلات المحتاجة.