290.1 مليون درهم إيرادات مجموعة "يلا" خلال الربع الأول من 2026

دبي في 19 مايو/ وام/ حققت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إيرادات بلغت 290.1 مليون درهم "79 مليون دولار"، خلال الربع الأول من العام 2026 ، فيما ارتفعت إيرادات خدمات الألعاب إلى 111.3 مليون درهم "30.3 مليون دولار"، لتشكّل 38.3% من إجمالي الإيرادات.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها مجموعة "يلا المحدودة"، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد وصل صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 104.3 مليون درهم "28.4 مليون دولار"، في حين بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا حوالي 122.3 مليون درهم "33.3 مليون دولار أمريكي"، بهامش صافي ربح بلغ 42.1%.

وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 7.7% إلى 48 مليون خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـــ 44.6 مليون خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقال يانغ تاو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "يلا"، إن المجموعة حققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نتائج مالية قوية حيث جاءت الإيرادات متوافقة مع توقعات الشركة رغم التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن كفاءة العمليات التشغيلية والإستراتيجيات السوقية التي تبنتها الشركة قد أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 7.7% في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً، وهو ما يعكس استمرار توسع قاعدة المستخدمين وارتفاع مستويات التفاعل، ويؤكد الدور المحوري الذي تؤديه منصاتها في الحياة اليومية لمستخدمي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن منظومة المنتجات الأساسية للشركة حافظت على أداء مستقر، فيما عزز قطاع الألعاب مكانته كمحرك رئيسي لنمو الشركة.

من جانبه، قال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة "يلا"، إن هذا النمو يعكس قوة الترابط داخل مجتمع مستخدمي المجموعة، كما يؤكد تنامي دور "يلا" كمنصة رقمية تجمع بين التفاعل الاجتماعي والثقافة الرقمية والتواصل الإنساني في المنطقة.