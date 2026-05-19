انطلاق الخلوة الإستراتيجية لخطة الفجيرة 2028

الفجيرة في 19 مايو/ وام/ انطلقت اليوم أعمال الخلوة الإستراتيجية لخطة الفجيرة 2028، التي ينظمها برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، بمشاركة أكثر من 80 موظفا من مختلف الجهات الحكومية وعلى مستويات إدارية متنوعة، والتي تستمر حتى 21 مايو الجاري، بهدف اعتماد المؤشرات الإستراتيجية، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للقطاعات الخمسة، بما يسهم في مواءمة الجهود الحكومية مع التوجهات التنموية المستقبلية للإمارة.

وتتضمن الخلوة عرضا متكاملا للخطة الإستراتيجية، إلى جانب جلسات نقاشية مركزة حول أولويات الخطة والتوجهات الإستراتيجية لإمارة الفجيرة، بمشاركة فرق عمل تمثل أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، إلى جانب عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

كما تشمل الخلوة مناقشة القضايا الإستراتيجية ذات الأولوية، وتحديد المبادرات والمشاريع التطويرية، إلى جانب صياغة القرارات الإستراتيجية المحورية، بما يضمن توثيق التوجهات المعتمدة وتعزيز التوافق القيادي بشأن المسارات التنفيذية المستقبلية.

وأكد سعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والمشرف العام على خطة الفجيرة 2028، أن هذه الخلوة تمثل محطة إستراتيجية مهمة لترجمة الرؤية المستقبلية للإمارة إلى خطط تنفيذية واقعية وقابلة للقياس، مشيرًا إلى أن العمل يتركز حاليًا على اعتماد أهداف إستراتيجية دقيقة، وتحويل المشاريع والمبادرات إلى مسارات تنفيذية واضحة، مدعومة بمنظومة متابعة ورقابة فعّالة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن خطة الفجيرة 2028 تمثل إطارًا إستراتيجيًا متكاملًا يهدف إلى بناء قدرات مؤسسية أكثر جاهزية للمستقبل، وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي والخدمات المقدمة في الإمارة، بما يعزز تنافسيتها ويرتقي بجودة الحياة.

وشدد سعادته على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع ، باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وضمان أثر ملموس تنعكس نتائجه إيجابًا على المواطنين والمقيمين.