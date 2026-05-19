"قيادات الموارد البشرية" بعجمان يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي

عجمان في 19 مايو/ وام/ ناقش اجتماع مجلس قيادات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، مستجدات الأداء الإستراتيجي، واستعرض عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية التي تدعم توجهات حكومة عجمان نحو تنمية وتمكين رأس المال البشري، لتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

حضر الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الجهات الحكومية، سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، المدير العام للدائرة، ومديرو الوحدات التنظيمية.

كما استعرض في إطار جهود الدائرة لتعزيز التحول الرقمي، خطة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء التشغيلي، سواء من خلال المنصات الرقمية أو البرامج التدريبية، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة على مستوى الدولة والعالم، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي وتعزيز جودة الخدمات وكفاءة العمليات المؤسسية.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق رؤية الإمارة وتطلعات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أهمية تبنّي نماذج عمل حديثة تقوم على الكفاءة والجاهزية والابتكار، لتعزيز تنافسية الجهات الحكومية وتقديم خدمات نوعية ومبتكرة.

وقال إن حكومة عجمان تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة حكومية مرنة ومتكاملة وجاهزة للمستقبل، عبر الاستثمار بالكفاءات الوطنية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئات العمل الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم بتعزيز الاستدامة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

واطلع الاجتماع على تقرير الأداء الإستراتيجي للدائرة خلال الربع الأول لسنة 2026، الذي عكس مستويات متقدمة من الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية ضمن ثلاثة محاور رئيسية شملت: التأهيل والتمكين، والتحول الرقمي والخدمة المتميزة، وترسيخ بيئة تنظيمية مرنة وفاعلة.

واستعرض نتائج المبادرات الإستراتيجية والتشغيلية المرتبطة بأهداف الدائرة الإستراتيجية، وفي مقدمتها مبادرة "تمكين الموارد البشرية لمستقبل عجمان" ، ومبادرة "رقمنة المستقبل" ، ومبادرة "الجاهزية المستقبلية".

كما ناقش المجلس منظومة إدارة المواهب في حكومة عجمان، وشهد الاجتماع عرض نظام "موارد السحابي".