"الرياضات المائية" ينظم "كأس الإمارات للسباحة" يونيو المقبل

أبوظبي في 19 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضات المائية، عن تنظيم منافسات بطولة كأس الإمارات للسباحة لفئتي الناشئين والعمومي، والمقررة إقامتها في مسبح نادي المدام الرياضي بالشارقة، بمشاركة كبيرة من مختلف أندية الدولة.

وأكد الاتحاد، في بيان له اليوم، أن منافسات البطولة ستقام يومي 6 و7 يونيو المقبل لفئات الناشئين، وتشمل المراحل السنية 11 و12 عاماً، و13 و14 عاماً، و15 و16 عاماً، فيما تقام منافسات العمومي ومرحلة تحت 10 سنوات يومي 13 و14 من الشهر نفسه، بنظام النهائيات على مسبح 50 متراً.

وأوضح الاتحاد أن البطولة تأتي ضمن خططه لتطوير قاعدة السباحة الإماراتية، ومنح السباحين فرصاً أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات التنافسية، في ظل مشاركة منتظرة من أندية الدولة بمختلف الفئات العمرية.

وستقام منافسات البطولة وفق لائحة المسابقات الفنية المعتمدة، مع السماح للسباح المواطن بالمشاركة في 4 سباقات فردية كحد أقصى، إضافة إلى سباقات التتابع، فيما تم تحديد يوم 1 يونيو موعداً لإرسال مشاركات فئات الناشئين، و8 يونيو لفئة العمومي وتحت 10 سنوات.

ويتضمن البرنامج الفني للبطولة سباقات متنوعة في الحرة والظهر والصدر والفراشة والفردي المتنوع، إلى جانب سباقات التتابع، وسط توقعات بمنافسات قوية بين الأندية على ألقاب المراحل السنية وكأس التفوق العام.