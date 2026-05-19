"الاتحاد للطيران" تعزز رحلاتها إلى باريس على متن إيرباص "A380"

أبوظبي في 19 مايو/ وام/ أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن تعزيز رحلاتها على متن طائرة إيرباص "A380" إلى مطار شارل ديغول إلى رحلتين يومياً هذا الصيف، لتصبح بذلك الوجهة الأولى للناقلة بثلاث رحلات يومية ولتكن باريس واحدة من الوجهات القليلة في العالم التي تخدمها الطائرة العملاقة مرتين يومياً.

واعتباراً من الأول من يوليو المقبل، سيشمل جدول رحلات الاتحاد الموسّع إلى باريس رحلتين يومياً على متن طائرات إيرباص "A380" تغادران مطار زايد الدولي صباحاً ومساءً، لتناسب المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، إضافة إلى رحلة ثالثة يومية على متن طائرات "بوينغ 787-9" تضمّ مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران، إن باريس تُعدّ واحدة من أكثر وجهاتنا شعبية، وتسيير رحلتين يومياً على متن طائرة "A380" إلى مطار شارل ديغول يُعبّر عن ثقتنا في أحد أهم أسواق السفر في العالم.