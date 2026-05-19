"فيكتوري" يعلن برنامج مشاركته في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للفورمولا 1

دبي في 19 مايو/ وام/ أعلن فريق "فيكتوري" برنامج مشاركته في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة للموسم الجديد، ضمن جهوده للدفاع عن لقبه العالمي، والتي تنطلق منافساتها في مدينة كالياري الإيطالية يومي 30 و31 مايو الجاري.

ويتضمن برنامج الفريق التوجه إلى مدينة كالياري يوم 26 مايو الجاري، استعداداً لانطلاق المنافسات، على أن يعقد الاجتماع الفني للسباق يوم 27 مايو، يليه في اليوم التالي إجراء الاختبارات الفنية على الزوارق والمحركات، فيما تقام التجارب الحرة يوم 29 مايو، ثم الأشواط التأهيلية وسباقات السرعة يوم 30 مايو، على أن يقام السباق الرئيسي يوم 31 مايو.

ويتضمن الموسم الجديد إقامة 7 سباقات رئيسية في 5 دول مختلفة، تستمر منافساتها حتى ديسمبر المقبل.

ويرأس البعثة محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي أعرب عن ثقته بقدرة فريق "فيكتوري" على مواصلة تحقيق الإنجازات العالمية، في ظل التحضيرات القوية والجاهزية الفنية والمعنوية التي أظهرها الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد حرص النادي، بتوجيهات سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة، ومتابعة أعضاء مجلس الإدارة، على توفير جميع عوامل النجاح للفريق، بما يعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات وريادتها في الرياضات البحرية، خاصة بعد تتويج الفريق بلقب البطولة العالمية في الموسم الماضي.

وكثف الفريق خلال الفترة الماضية استعداداته في دبي تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد، فيما تضم قائمة السائقين شون تورينتي، حامل لقب بطولة العالم للسائقين، الذي يستعد لخوض موسمه الأخير قبل الاعتزال، إلى جانب أليك ويكستروم الطامح للمنافسة بقوة خلال الموسم الحالي، وأحمد الفهيم.

وتشهد مدينة كالياري في جزيرة سردينيا الإيطالية عودة منافسات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة بعد غياب دام منذ عام 2004، إذ سبق للمدينة أن استضافت 7 جولات سابقة بين عامي 1998 و2004، ارتبطت بفترة هيمنة الأسطورتين سكوت جيلمان وغيدو كابيليني، فيما كان فيكتور كونيتش السائق الوحيد الذي نجح في كسر هذه الهيمنة بتحقيقه الفوز في سباق عام 2001.