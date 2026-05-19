منتخب كرة الطاولة يحرز فضية الزوجي المختلط في الألعاب الخليجية

الدوحة في 19 مايو/ وام / أحرز منتخب الإمارات لكرة الطاولة الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026"، المقامة حالياً في العاصمة القطرية.

وجاءت الميدالية عبر الثنائي علي الحاوي ونورة المازمي، بعد حصولهما على المركز الثاني إثر الخسارة في المباراة النهائية أمام الثنائي القطري آيه محمد ومحمد عبدالوهاب.

وتعد هذه الميدالية الأولى للزوجي المختلط في تاريخ مشاركات طاولة الإمارات في دورات الألعاب الخليجية.

وأكد راشد عبدالحميد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة رئيس البعثة، أن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي تشهده اللعبة، ويؤكد أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح على المستويين الخليجي والعربي.