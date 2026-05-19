"الظاهرة" و"أديك" تبرمان شراكة إستراتيجية لتطوير حلول الأعلاف والابتكار في قطاع الخيول والإبل

أبوظبي في 19 مايو/ وام / وقّعت "الظاهرة"، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الأعمال الزراعية المستدامة والسلع الغذائية الأساسية وإنتاج الأعلاف، والتي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مستشفى أبوظبي للخيول والإبل "أديك"، أول مستشفى مرجعي في العالم متخصص في رعاية الخيول والإبل، وذلك لإطلاق شراكة إستراتيجية تركّز على حلول الأعلاف والتغذية لمنظومة الخيول والإبل.

ويعزّز هذا التعاون التكامل بين الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ويُسهم في دعم أجندة الإمارة الأشمل في مجالَي الاقتصاد والابتكار.

وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم "الظاهرة" أن تكون المورّد الرئيسي لمنتجات الأعلاف لمستشفى "أديك"، فيما تستكشف المؤسستان آفاقاً أوسع للتعاون تشمل تطوير الأسواق، وإشراك العملاء، والبحث والتطوير.

وتهدف الشراكة إلى دعم أعلى معايير التغذية والأداء والرعاية للحيوانات، وتعزيز التعاون ضمن المنظومة المحلية من خلال الاستفادة من خبرة "الظاهرة" في مجال الأعلاف، وقدرات "أديك" البيطرية ذات المستوى العالمي.

وتستند عمليات الأعلاف في "الظاهرة" إلى منصة عالمية متكاملة، تُوفّر نحو 2.5 مليون طن من الأعلاف سنوياً عبر إحدى أوسع الشبكات في العالم، التي تضم شركاء إستراتيجيين ومنشآت معالجة.

ويُسهم هذا النطاق الواسع وتنوّع المصادر في ضمان جودة ثابتة وموثوقية في الإمداد، إلى جانب تطوير منتجات تُلبّي متطلبات التغذية الحيوانية المتخصصة.

تم المذكرة خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"، لتُمثّل بداية تعاون طويل الأمد يُركّز على تطوير المنتجات والابتكار في قطاع الخيول والإبل.

وفي هذا السياق، قال وسام عباس، العضو المنتدب لشركة "الظاهرة" في دول مجلس التعاون الخليجي إن هذه الشراكة تعكس تركيز "الظاهرة" الإستراتيجي على حلول الأعلاف المتخصصة عالية الجودة، وتتوافق مع توجّهنا المتنامي نحو قطاع أعلاف الخيول والإبل في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن العمل مع مركز للتميّز مثل "أديك" يتيح تطوير المنتجات ودعم تنوعها، وتبادل المعرفة، إلى جانب ترسيخ التميّز على المدى الطويل في تغذية الخيول والإبل.

وقال ألفا كينيدي، الرئيس التنفيذي لمستشفى أبوظبي للخيول والإبل إن هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين الرعاية البيطرية المتقدمة والتغذية عالية الجودة، واستناداً إلى حجم "الظاهرة" وخبرتها في مجال الأعلاف، ستُمكّن هذه الشراكة العملاء من الحصول على خيول وإبل تتمتّع بصحة أفضل وأداء أعلى في مختلف أنحاء دولة الإمارات.