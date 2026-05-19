حملة توعوية لبلدية أبوظبي لتعزيز التخلص السليم من النفايات الكبيرة

أبوظبي في 19 مايو/ وام / نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية تحت شعار "دارنا – مسؤوليتنا"، على مستوى جزيرة أبوظبي وضواحيها، لتوعية الجمهور بكيفية التخلص السليم من النفايات كبيرة الحجم، وذلك بالتعاون مع مجموعة تدوير، في إطار تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز الاستدامة البيئية.

وتأتي الحملة، في إطار حرص البلدية على تعزيز الوعي المجتمعي بالممارسات الصحيحة للتخلص من النفايات كبيرة الحجم، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وهدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي بطرق التخلص الآمن من النفايات كبيرة الحجم، وتعريف الجمهور بوسائل التواصل المتاحة لطلب خدمات جمع هذا النوع من النفايات، إلى جانب تعزيز ثقافة إعادة الاستخدام والتدوير، باعتبارها من الممارسات الداعمة للاستدامة البيئية والحد من التخلص العشوائي للنفايات.