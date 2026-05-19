"سياحة وثقافة عجمان" تعزز حضورها في السوق الألمانية

عجمان في 19 مايو/ وام / نظّمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، حفل استقبال في مدينة فرانكفورت جمع صانعي القرار في صناعة السفر والسياحة بجمهورية ألمانيا الاتحادية ومديري عموم المنشآت الفندقية في إمارة عجمان، في خطوة استباقية تعكس عمق الرؤية الترويجية للدائرة وحرصها على بناء جسور التواصل مع الأسواق الدولية.

يأتي ذلك في إطار تحضيرات الدائرة للمشاركة في معرض IMEX فرانكفورت 2026، الملتقى العالمي الأبرز المعني بقطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض "MICE".

وضمّ الحفل نخبة من مسؤولي شركات إدارة الوجهات، ووكالات الإعلام السياحي، ومشغّلي الجولات السياحية، وكبار منظّمي الفعاليات وخبراء برامج الحوافز، ومسؤولي هيئات السفر للشركات، ما يعكس مستوى الشراكة الإستراتيجية التي تسعى الدائرة إلى بنائها مع كبار مشغلي القطاع.

وشهد الحفل عروضاً تعريفية مكثّفة أبرزت المنظومة المتكاملة للبنية التحتية السياحية في عجمان، بما تضمّه من منشآت إقامة فندقية خمس نجوم ذات طاقة استيعابية تنافسية، وقاعات مؤتمرات مجهّزة بأحدث تقنيات الصوت والصورة والبث المباشر، فضلاً عن حزم حوافز مخصّصة تمزج بين التراث الإماراتي ومعايير الضيافة العالمية.

كما سلّطت العروض الضوء على تجربة الزائر في عجمان بوصفها تجربة متكاملة الأبعاد، تجمع بين غنى الموروث الثقافي وعراقة التاريخ وجمال الطبيعة وحداثة المرافق السياحية، في وجهة تُقدّم قيمة مضافة حقيقية لمنظّمي الفعاليات الدولية والزوار الباحثين عن تجارب استثنائية.

ووفّر الحفل منصةً استثنائية لتعزيز قنوات التواصل المباشر بين وفد الدائرة والشركاء الرئيسيين في سلسلة القيمة السياحية الأوروبية، وفرصةً لاستكشاف نماذج تعاون مبتكرة في مجالات التسويق المشترك، وتطوير برامج الولاء المؤسسي، وصياغة رحلات تعريفية لاطلاع شركاء القطاع على ما تزخر به عجمان من إمكانات.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، إن مشاركة عجمان في المحافل السياحية الدولية تنطلق من قناعة راسخة بأن بناء العلاقات المباشرة مع صانعي القرار في الأسواق المستهدفة هو الركيزة الأساسية لأي إستراتيجية ترويجية ناجحة، وهذا الحفل يُجسّد هذا التوجه.

وأضاف أن عجمان تمتلك اليوم منظومة سياحية متكاملة تؤهّلها لاستقطاب أوسع شرائح السياح من مختلف أنحاء العالم، سواء أكانوا زواراً أفراداً أم مجموعات سياحية أم رجال أعمال، وتسعى من خلال حضورها في هذه المحافل إلى إيصال هذه الإمكانات إلى أصحاب القرار في الأسواق العالمية، وصولاً إلى تحقيق قفزة نوعية في الحضور السياحي لعجمان على الصعيد الدولي تنسجم مع الأفق الإستراتيجي لرؤية 2030.

وتمضي الدائرة قُدُماً في تنفيذ خريطة طريق ترويجية طموحة تستهدف خلال المرحلة المقبلة أسواقاً جديدة ذات إمكانات نموّ واعدة، بما يُعزّز مؤشرات الأداء السياحي لإمارة عجمان ويرفع من حصتها في سوق السياحة العالمية.