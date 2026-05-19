محمد الشرقي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الفجيرة ويطلع على مستجدات الوضع الأكاديمي

الفجيرة في 19 مايو/ وام / أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات التعليمية في بناء وعي المجتمع وتمكين أفراده، والمساهمة في تعزيز مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة والاستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الفجيرة للعام 2026، في مقر الجامعة بالفجيرة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة.

ونوّه سموه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمتطلبات الجامعة وعملها ومتطلباتها بما يسهم في تعزيز دورها وتحقيق مخرجاتها التعليمية وخططها الإستراتيجية.

واطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات العمل الأكاديمي في الجامعة، حيث جرى استعراض عدد من محاوره الرئيسية التي شملت نسبة توظيف الخريجين، وحالة التراخيص والاعتمادات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب عرض المبادرات الأكاديمية والفرص الاستراتيجية للتعاون مع مؤسسات تعليمية ومهنية مختلفة.

كما تم استعراض أعداد الطلبة المسجلين في الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026، والتوقعات المستقبلية لأعداد الطلبة للعام الأكاديمي 2026–2027، واتفاقيات التعاون والشراكات الحالية والمستقبلية التي تسهم في تعزيز دور الجامعة الأكاديمي والبحثي والمجتمعي.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.