تفاهم بين "بريسايت" و"الدفاع المدني بأبوظبي" لتطوير حلول ذكاء اصطناعي للسلامة والطوارئ

أبوظبي في 19 مايو/ وام / أعلنت "بريسايت"، العالمية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي للأنظمة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني بهدف تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالي السلامة العامة والاستجابة للطوارئ.

وتجسّد مذكرة التفاهم وفق بيان صحفي صادر اليوم، الالتزام المشترك للمؤسستين بتعزيز السلامة والجاهزية والمرونة التشغيلية من خلال الابتكار، كما تمثل خطوة مهمة ضمن جهود دولة الإمارات لتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يحقق منفعة المجتمع، وتسلط الضوء على دور التعاون بين رواد التكنولوجيا والمؤسسات الحكومية في بناء مدن أكثر أماناً وذكاءً واستدامة.

ووقّع مذكرة التفاهم كلّ من المقدم حسن الكثيري، ممثل هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت، وذلك بحضور سعادة سالم الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت.

وقال المقدم حسن الكثيري، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي، إن شراكتنا مع بريسايت تعكس جهودنا المستمرة لتعزيز الجاهزية للطوارئ من خلال التحول الرقمي، ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا، يمكننا الارتقاء بقدرات الاستجابة، والتنبؤ بالمخاطر والحدّ من آثارها، وضمان مستويات أعلى من السلامة والحماية للمجتمع.

ومن خلال مذكرة التفاهم، ستعمل بريسايت وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على استكشاف حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شأنها إحداث تحول في كيفية تخطيط عمليات الطوارئ وإدارتها وتنفيذها.

وتشمل مجالات التركيز توجيه فرق الاستجابة استباقياً بالاستناد إلى التحليلات التنبؤية، وتحسين مسارات فرق الاستجابة والمركبات الميدانية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والكشف المبكر عن الحرائق، والمحاكاة اللحظية، ورسم خرائط قائمة على البيانات للمناطق عالية الخطورة، بما يسهم في تحسين عملية صنع القرار وتقليص أزمنة الاستجابة.

وقال الدكتور عادل الشرجي، إن السلامة والجاهزية أولوية قصوى في كل مدينة ذكية، ويُظهر تعاوننا مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني كيف يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تحدث تحولاً في الاستجابة للطوارئ وإدارة المخاطر استباقياً باستخدام التحليلات التنبؤية وحماية المجتمع، ونسعى معاً إلى بناء منظومة من الجيل الجديد للسلامة العامة، تسخر البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار لتعزيز مكانة أبوظبي بين أكثر المدن أماناً وذكاءً على مستوى العالم.

وتدعم مذكرة التفاهم مكانة هيئة أبوظبي للدفاع المدني كجهة رائدة في السلامة المدعومة بالتكنولوجيا، بما يعزز رؤية دولة الإمارات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات الرئيسية للخدمات العامة.

ومن خلال الجمع بين خبرات بريسايت في الذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، تسعى المؤسستان إلى تعزيز جميع مراحل إدارة الطوارئ، بدءاً من الوقاية والجاهزية، وصولاً إلى الاستجابة اللحظية والتعافي.

ويستند تعاون بريسايت مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى خبرة الشركة في دعم منظومة إدارة الطوارئ والأزمات في دولة الإمارات، بما في ذلك عملها مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. ومن خلال هذه المبادرات، تواصل بريسايت تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً وسرعة ومرونة لحماية الأرواح والممتلكات.