الحرس الوطني يستعرض أحدث التقنيات الأمنية في "آيسنار 2026"

أبوظبي في 19 مايو/ وام / يشارك الحرس الوطني في معرض الأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، المقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الحالي، من خلال جناح خاص يستعرض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الذكية المستخدمة في دعم الأمن الوطني والاستجابة للطوارئ.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص الحرس الوطني على مواكبة أحدث الابتكارات والتقنيات الأمنية، وتعزيز جاهزيته العملياتية للتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات، إلى جانب إبراز جهوده في توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة لدعم منظومة أمنية متطورة ومستدامة.

ويضم جناح الحرس الوطني مجموعة من التقنيات والمعدات الحديثة التي تعكس مستوى التطور والكفاءة في القدرات العملياتية، إضافة إلى عرض حلول ذكية وتطبيقات تقنية متقدمة تُستخدم في مجالات الأمن والإنقاذ والاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تعزيز حماية الأرواح والممتلكات ودعم منظومة الأمن الوطني.