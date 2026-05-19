علي النعيمي يلتقي عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ

ستراسبورغ في 19 مايو/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة كريستيان تيرهيس عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ في فرنسا.

حضر اللقاء سعادة كل من سارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد إسماعيل السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والتطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في مضيق هرمز والاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول الخليج والأردن، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الحوار والحلول السلمية.

كما بحث الجانبان أهمية دولة الإمارات كشريك سياسي واقتصادي فاعل مع مختلف دول العالم، وسبل تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الاستثمار والعلاقات الاقتصادية والتكنولوجية والطاقة، بما يسهم في دعم فرص التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي.

وتطرق اللقاء إلى الاتفاق الإبراهيمي وأهمية دوره في تعزيز السلام والتعايش والتعاون الإقليمي، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح، وبناء شراكات تسهم في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.