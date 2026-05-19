جامعة الإمارات تنظم لقاء "القيادة والمرونة: نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة"

العين في 19 مايو/ وام / نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، لقاء بعنوان "القيادة والمرونة: نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة"، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

كما حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد الرئيسي، مدير الجامعة، وسعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وعدد من الأكاديميين والإداريين، وذلك في الحرم الجامعي بمنطقة العين.

وتضمن برنامج الفعالية محاضرة رئيسية قدمها سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، استعرض خلالها تجربة دولة الإمارات في بناء نموذج تنموي قائم على المرونة والقيادة الاستشرافية، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، بما عزز مكانتها كنموذج عالمي في التنمية والاستدامة والابتكار، وأبرز المرتكزات التي أسهمت في ترسيخ نموذج دولة الإمارات في القيادة المؤسسية وصناعة القرار، إلى جانب دور الاستثمار في الإنسان والتعليم والمعرفة في تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.

وعبّر سعادة الدكتور محمد الظاهري خلال محاضرته عن سعادته بالتواجد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، هذا الصرح الأكاديمي الوطني العريق، بالتزامن مع احتفالاتها باليوبيل الذهبي.

وتناول سعادته في حديثه ملامح التجربة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد، مشيراً إلى أن دولة الإمارات استطاعت، رغم التحديات الاقتصادية والجغرافية والسياسية التي شهدتها المنطقة، أن ترسّخ نموذجاً تنموياً متفرداً يقوم على الرؤية الإستراتيجية والاستثمار في الإنسان والتنويع الاقتصادي، مؤكدا أن الموقع الجغرافي للدولة منحها دوراً محورياً في بناء جسور التواصل الإقليمي والدولي، الأمر الذي عزّز من حضورها السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن ما حققته دولة الإمارات جاء بفضل القيادة الحكيمة والمرنة والحازمة في الوقت ذاته، مما مكّنها من إدارة الأزمات الكبرى بكفاءة عالية، وإعادة هندسة علاقاتها الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز استقرار المنطقة، إلى جانب نجاحها في بناء شراكات سياسية وإقليمية فاعلة، وترسيخ دورها كوسيط موثوق في دعم الحوار وصناعة السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت الفعالية تكريم المشاركين في البرنامج التدريبي "الدبلوماسية العامة والاتصال الإستراتيجي"، الذي يهدف إلى تطوير المهارات المهنية والمعرفية للمشاركين في مجالات الاتصال المؤسسي والدبلوماسية الحديثة، وتعزيز قدراتهم في بناء الرسائل الاستراتيجية وإدارة التواصل الفعّال.