"بيئة" تخرّج الدفعة الثانية من برنامج "قادة المستقبل"

الشارقة في 19 مايو/ وام / احتفلت "بيئة" المتخصصة في مجال الاستدامة والابتكار على مستوى المنطقة اليوم بمقرها بتخريج الدفعة الثانية من برنامج "قادة المستقبل" لعام 2025 – 2026 الهادف إلى تطوير القدرات القيادية للكوادر التنفيذية وتزويدهم بالمعارف والخبرات المهنية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

واستقبل البرنامج للمرة الأولى منذ إطلاقه في 2023 مشاركين من جهات خارجية في خطوة تعكس تنامي مكانته كمنصة رائدة لتطوير القيادات وتنمية المهارات التنفيذية في إمارة الشارقة.

واستمر البرنامج التدريبي المكثف الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة "إميرتيوس" العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم لمدة 10 أشهر بمشاركة 20 موظفاً من الكفاءات الواعدة ذات الإمكانات العالية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات تمتلك المرونة والجاهزية لمواكبة متطلبات القطاعات المستقبلية من خلال تزويد المشاركين بمهارات أساسية في مجالات حيوية تشمل التكنولوجيا الناشئة والشؤون المالية والابتكار والتفكير الإبداعي والتواصل الفعّال.

وعكست نتائج البرنامج مستوى نجاح التجربة التعليمية حيث سجلت الدفعة الثانية نسبة رضا عامة بلغت 90% بين المشاركين فيما بلغ معدل الرضا عن المستوى الأكاديمي للأساتذة والمدربين 96%.

وشكّلت مشاركة نخبة من الكوادر التابعة لجهات خارجية في دفعة هذا العام دليلاً على تنامي مكانة برنامج "قادة المستقبل" وقدرته على استقطاب مؤسسات رائدة من قطاعات الإعلام والعمل الخيري والتعليم إلى جانب المشاركين من "بيئة".

وضمّت الجهات المشاركة كلاً من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومؤسسة القلب الكبير ومؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ومع وصول نسبة مشاركة الجهات الخارجية إلى نحو 30% من إجمالي المشاركين في هذه الدفعة يواصل البرنامج ترسيخ حضوره كمنصة قيادية مشتركة ومفتوحة تستقطب الكفاءات التنفيذية من مختلف المؤسسات الرائدة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وحول توسيع نطاق المشاركة في برنامج "قادة المستقبل" قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة - "بيئة": يجسّد برنامج "قادة المستقبل" التزامنا المستمر بالاستثمار في الكفاءات القيادية وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في بيئة اقتصادية عالمية متسارعة ومتغيرة كما نفخر بما حققه البرنامج منذ انطلاقه كمبادرة داخلية وصولاً إلى ترسيخ مكانته اليوم كمنصة قيادية رائدة تستقطب نخبة الكفاءات من مختلف القطاعات الحيوية بما يوفّر بيئة محفّزة للتعلّم وتبادل الخبرات والمعرفة وتعكس دفعة هذا العام حجم التطور الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه بما يواكب مسيرة النمو والابتكار التي تنتهجها "بيئة" على الدوام.

ويرتكز البرنامج على منهج تدريبي مكثف يضم 10 نماذج متخصصة يشرف على تقديمها نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين وشهدت دورة هذا العام تطويراً لتجربة التعلّم بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال حيث غطّت الوحدات التدريبية مجالات رئيسية تشمل القيادة والابتكار والتنفيذ الاستراتيجي والثقافة المالية والتسويق وتحليل البيانات والتكنولوجيا الناشئة.

كما تضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى صندوق محمد بن راشد للابتكار اطّلع خلالها المشاركون على رؤى عملية حول آليات الاستثمار في الشركات الناشئة وأفضل الممارسات المعتمدة لتعزيز الابتكار وتوسيع أثره على نطاق أوسع.

ويُعدّ مشروع التخرّج المحطة الختامية الأبرز ضمن برنامج "قادة المستقبل" حيث اختُتمت رحلة التعلّم بتمرين تطبيقي متكامل لحلّ المشكلات شاركت فيه فرق متعددة التخصصات بهدف تطوير حلول عملية لمعالجة تحديات واقعية في قطاع الأعمال وقدّمت دفعة هذا العام مجموعة من الحلول والمبادرات التطبيقية في مجالات الاستدامة والتكيّف مع التغيرات المناخية وتعزيز جودة الحياة الحضرية وتحقيق أثر اجتماعي ملموس.

وعقب استكمال الوحدات التعليمية المعتمدة ضمن برنامج إعداد القادة التنفيذيين حصل المشاركون على شهادات مشاركة صادرة عن مؤسسات أكاديمية وتنفيذية عالمية مرموقة شملت كلية كولومبيا للأعمال وبرنامج "تاك" للتعليم التنفيذي في جامعة دارتموث وبرنامج التعليم التنفيذي في الإدارة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وهنّأت هند الحويدي الرئيس التنفيذي للتطوير في "بيئة" الخرّيجين على إتمام البرنامج بنجاح وقالت نؤمن في "بيئة" بأنّ الابتكار يبدأ على مستوى الأفراد ولذلك شكّلت تنمية المواهب والكفاءات ركيزة أساسية في ثقافة العمل المؤسسية لدينا على مدى السنوات الماضية وانطلاقاً من هذا النهج نواصل إطلاق المبادرات النوعية ومنها برنامج "قادة المستقبل" بهدف تمكين الكفاءات وتحفيز التغيير الإيجابي من داخل المؤسسة.