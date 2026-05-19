مؤسسة الإمارات للدواء: رؤية رئيس الدولة تعزز التكامل والكفاءة في القطاع الصحي بالدولة

دبي في 19 مايو / وام / أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تعكس نهجاً وطنياً متقدماً يقوم على تمكين بنية صحية أكثر كفاءة واستدامة، لتعزيز جودة الخدمات وضمان سهولة الوصول إليها، بما يواكب تطلعات المجتمع واحتياجاته.

وأضاف معاليه في تصريح اليوم بهذه المناسبة: تمثل هذه التوجيهات خطوة إستراتيجية نحو رفع قدرات القطاع الصحي، وتوسيع نطاق الرعاية الوقائية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الخدمي، وضمان شمولية التغطية لجميع المواطنين في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في تطوير بيئة صحية متقدمة عبر تبني الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يعزز مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات، ويرتقي بكفاءة الخدمات الصحية، ويُسهم في رفع جودة الحياة وديمومة التنمية المجتمعية.