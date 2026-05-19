سالم بن سلطان القاسمي يزور "قرية بن درويش التراثية" برأس الخيمة

رأس الخيمة في 19 مايو/ وام / زار الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، "متحف قرية بن درويش التراثية" في منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف.

​وكان في استقباله لدى وصوله علي عبد الرحمن بن درويش مؤسس المتحف، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المجتمعية والمهتمين بالقطاع التراثي والثقافي في الإمارة.

واطلع الشيخ سالم بن سلطان القاسمي خلال جولته في أرجاء القرية على الموروث الثقافي والتراثي الغني الذي تحتضنه، وما تضمه من مقتنيات نادرة تعكس أصالة الماضي الإماراتي وتاريخ الأجداد.

واستمع إلى شرحٍ وافٍ حول المعروضات التراثية، والحرف التقليدية، والأدوات القديمة التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الإرث الشعبي للأجيال القادمة.

​وأشاد الشيخ سالم بن سلطان بالجهود الدؤوبة والمخلصة المبذولة في تأسيس هذه القرية والمتحف ودورهم الحيوي في الحفاظ على التراث الإماراتي وتعريف الزوار والسياح بقيمته التاريخية والثقافية والاجتماعية.

وأكد أن المتاحف والقرى التراثية تمثل الجسور التي تربط حاضرنا المزدهر بماضينا العريق، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً بحفظ صون الهوية الإماراتية.

وأضاف الشيخ سالم بن سلطان إن الحفاظ على موروث الأجداد ليس مجرد توثيق للتاريخ، بل هو ركيزة أساسية لبناء المستقبل وغرس قيم الأصالة والانتماء في نفوس الأجيال الجديدة، لتبقى على دراية مستمرة بتضحيات وإنجازات من سلفوا.

من جانبه عبّر علي عبد الرحمن بن درويش عن بالغ شكره وتقديره لهذه الزيارة، مؤكداً أن دعم وتشجيع الشخصيات الوطنية يمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل في خدمة التراث الإماراتي والمحافظة عليه.

وثمن اهتمام الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالقرية ورسالتها الثقافية والوطنية التي تعكس عراقة دولة الإمارات.

​وأشار إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف يشكل مناسبة محورية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه المنصات والمواقع التراثية، باعتبارها حارساً لذاكرة الشعوب الحية، والوسيلة الأبرز لنقل القيم والتقاليد إلى أجيال المستقبل.