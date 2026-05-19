"قطارات الاتحاد" تستكمل أول محطة للركاب بالفجيرة تمهيداً للتشغيل خلال 2026

الفجيرة في 19 مايو/ وام / استكملت شركة قطارات الاتحاد إنجاز محطة الفجيرة للركاب كأولى محطاتها تمهيداً للتشغيل التدريجي خلال الفترة القادمة من العام الحالي، والتي تقع في منطقة مدينة الهلال وتبلغ مساحتها 51900 متر مربع.

وقالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب إن المحطة تقع في موقع إستراتيجي في إمارة الفجيرة وهي قريبة من المعالم والمواقع السياحية حيث تبعد المحطة عن مطار الفجيرة الدولي حوالي 12 دقيقة وتبعد عن كورنيش المظلات 6 دقائق وقلعة سكمكم 5 دقائق.

وأضافت أن المحطة سيكون لها أثر اقتصادي كبير على المدى الطويل والتي ستشهد من خلالها تغييرا إيجابيا في منظومة النقل للأفراد وآلية الوصول إلى إمارة الفجيرة، كما ستتيح فرص الاستثمارات في مختلف القطاعات، والتي سترتبط مع انطلاق خدمات نقل الركاب مسارات في دبي وأبوظبي حيث ستكون مدة الرحلة من الفجيرة إلى أبوظبي 105 دقائق وتبلغ سرعة القطار 200 كيلومتر في الساعة ويتسع لـ400 راكب.

وتم استخدام 70 بالمئة من المواد في تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية من السوق المحلي والموردين المحليين حيث بلغ عددهم 97 موردا، وستتم الانطلاقة في المرحلة الأولى أول ثلاثة مسارات بين أبوظبي ودبي والفجيرة بالتوازي حيث سيتم الاعلان عن جداول الرحلات مع اقتراب موعد التشغيل عبر القنوات الرسمية.

وستشهد تجربة الراكب تنوعا من حيث توفير مساحات للبيع بالتجزئة وصالة كبار الشخصيات وخدمة الواي فاي السريع وتوفير عربات الطعام داخل القطار.

كما تتمتع المحطة بتصميم عصري وحديث ومرافق متكاملة تتيح للراكب استخدام كافة الخدمات بشكل سهل وسريع الى جانب توفير لوحات إرشادية ومساحات للانتظار ومكتب لخدمة الركاب وأجهزة الدفع الآلية والتي تعتبر من أهم الأولويات في إسعاد مستخدمي القطار وصنع نموذج استثنائي في قطاع القطارات في الإمارات مما يساهم في تعزيز قطاع النقل للافراد بشكل مميز.