مشاركات في المهارات الوطنية 2026: المسابقة طورت قدراتنا ووسعت خياراتنا المهنية المستقبلية

أبوظبي في 19 مايو/ وام / أكد عدد من الطلبة والمتسابقين المشاركين في مسابقة المهارات الوطنية 2026 أن مشاركتهم في المسابقة شكلت تجربة ملهمة أسهمت في تطوير مهاراتهم التقنية والشخصية، ومنحتهم فرصة لاكتشاف مجالات مهنية جديدة ترتبط بوظائف المستقبل، مشيرين إلى أن المنافسات والتجارب العملية عززت لديهم روح الابتكار والثقة بالنفس والعمل الجماعي.

وقالت روضة الكعبي، خبيرة مهارة اللحام المشاركة في مسابقة المهارات الوطنية 2026، إن رحلتها في المسابقة بدأت عام 2023 كمتسابقة، قبل أن تنضم لاحقاً إلى فريق الإمارات للمهارات وتشارك في العديد من المسابقات المحلية والدولية.

وأضافت أن آخر إنجازاتها تمثل في مشاركتها في مسابقة على مستوى دول الخليج، حيث تمكنت من تحقيق الميدالية الذهبية، مشيرة إلى أنها كانت الفتاة الوحيدة بين المتسابقين وتمكنت من الفوز بالمركز الأول بفضل التدريب والإصرار.

وأوضحت أن مهارة اللحام تتضمن التعرف إلى أنواع المعادن وطرق التعامل معها، مثل الألمنيوم والستانلس ستيل، إلى جانب تنفيذ المشاريع وتركيب القطع المعدنية باستخدام تقنيات اللحام المختلفة، مؤكدة أن هذه المهارة تتطلب الدقة والتركيز والقدرة على الابتكار.

وقالت روضة محمد، من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ضمن تخصص الطباعة ثلاثية الأبعاد، إن مشاركتها في المسابقة شكلت تجربة مهمة أسهمت في تطوير مهاراتها التقنية والشخصية رغم التحديات التي واجهتها خلال فترة التدريب.

وأوضحت أن أبرز التحديات تمثلت في التوفيق بين الدراسة والتدريب والاستعداد للمسابقة في ظل ضيق الوقت، مؤكدة أنها تمكنت من تجاوز هذه المرحلة بدعم معلميها وإدارة المدرسة والخبراء المشرفين على التدريب.

وأضافت أن مشاركتها في المسابقة ساعدتها على اكتساب مهارات متقدمة في استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب تعلم الرسم الهندسي والتصميم باستخدام الحاسوب، ما عزز من خبرتها العملية ووسع معرفتها بالتقنيات الحديثة المرتبطة بتخصصات المستقبل.