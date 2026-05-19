معرض عيد الأضحى 2026 ينطلق غداً في إكسبو الشارقة

الشارقة في 19 مايو/ وام / ينطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة "معرض عيد الأضحى 2026" الذي يستقبل الجمهور بفعاليات نسخته السادسة على مدار 12 يوماً متواصلة حتى 31 مايو بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية تضم نخبة من كبار تجار التجزئة في قطاعات الأزياء والعطور والإكسسوارات والسلع المنزلية ومستحضرات التجميل وبتخفيضات حصرية تصل إلى 75% على أشهر العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.

ويوفر المعرض الذي يأتي في أجواء "عام الأسرة" تجربة تسوق متكاملة تجمع بين الأسعار التنافسية غير المسبوقة وتنوع المنتجات التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة فضلاً عن إسهامه الفعال في تنشيط الحركة التجارية المحلية وتعزيز مبيعات قطاع التجزئة عبر منصة عرض مباشرة تربط الشركات بالمستهلكين ويرسخ حضوره بوصفه أبرز الوجهات التسويقية الموسمية في الإمارة.

وتغطي أجنحة المعرض هذا العام مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الأساسية والاستهلاكية التي تلبي مختلف احتياجات الأسرة في تحضيراتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ويشتمل المعرض إلى جانب التخفيضات والعروض على باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والتراثية الموجهة لجميع الفئات العمرية تسعى إلى إبراز الموروث الإماراتي وترسيخ قيم الانتماء للهوية الوطنية حيث تخصص مساحات للمأكولات الشعبية والعالمية تعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به الإمارة إلى جانب ركن خاص بالأطفال يضمّ أنشطة تفاعلية وألعاباً تعليمية تجمع بين المتعة والفائدة.