مركز الشارقة للتدريب والتطوير يختتم جولته التدريبية في إسبانيا

الشارقة في 19 مايو/ وام / اختتم برنامج "القيادة الإستراتيجية للأعمال" الذي نفذه مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة جولته الأكاديمية والميدانية في مملكة إسبانيا بعد سلسلة من الزيارات الميدانية والجلسات التخصصية وورش العمل المكثفة التي احتضنتها جامعة نافارا العريقة والتي أتاحت للمشاركين الاستفادة من تجارب معرفية وعملية متقدمة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في إمارة الشارقة.

وتضمنت فعاليات البرنامج سلسلة من اللقاءات المعرفية رفيعة المستوى شملت لقاء المشاركين في البرنامج مع خوسيه ماريا غونزاليس غيون مدير جامعة نافارا – مدريد الذي أعرب عن تقديره للشراكة الأكاديمية التي تجمع الجامعة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير وما تمثله من نموذج حقيقي لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.

والتقى الوفد مع إدواردو أوليير أريناس رئيس معهد شوازيل للدراسات الاقتصادية الذي أشاد بالجهود المؤسسية التي تبذلها غرفة الشارقة ومركز الشارقة للتدريب والتطوير في إعداد وتطوير الكفاءات القيادية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكدت مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في غرفة الشارقة أن الجولة التدريبية حققت أهدافها وتجاوزت التوقعات مشيرةً إلى أن المشاركين يعودون إلى الشارقة وهم يحملون رؤى إستراتيجية متقدمة حول أفضل الممارسات العالمية القابلة للتطبيق والتكيف مع متطلبات بيئة العمل الإماراتية مؤكدةً أن البرنامج أسهم في نقل المعرفة وتعزيز الشراكات الأكاديمية التي سيتم البناء عليها في الدورات المقبلة من برنامج “القيادة الإستراتيجية للأعمال.

وقالت أمل عبدالله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير إن ما شهدته الجولة في رحاب جامعة نافارا والمؤسسات الإسبانية المبتكرة يجسد رؤية المركز في تصميم برامج تدريبية تتجاوز حدود القاعات التقليدية وتمتد إلى الواقع المؤسسي العملي موضحةً أن تنوع محطات البرنامج جعل من الزيارة تجربة معرفية متكاملة سيكون لها أثر إيجابي في تطوير قدرات المشاركين وتوسيع نطاق الشراكات الدولية في مجال التدريب والتطوير.

وتضمن برنامج الجولة زيارة إلى غرفة تجارة نافارا حيث اطّلع الوفد على دور الغرفة في دعم قطاع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والممارسات التي تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء الشراكات المؤسسية وشهدت الزيارة تبادل الخبرات والرؤى حول أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار المؤسسي.

وشملت الجولة زيارة إلى شركة Sodena الذراع الاستثماري لحكومة نافارا في إسبانيا حيث اطّلع المشاركون على دورها في دعم الاستثمار والابتكار والشركات الناشئة إلى جانب استعراض المبادرات والممارسات التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية.

وزار الوفد أيضا شركة BeePlanet المتخصصة في تطوير أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة والبطاريات الذكية حيث اطّلع المشاركون على نموذج مبتكر في إعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية وتحويلها إلى أنظمة ذكية لتخزين الطاقة المتجددة، في تجربة تجسد مفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.