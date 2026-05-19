مركز أبوظبي للتدريب التقني يعزز مهارات الطلبة لمهن المستقبل في "مسابقة 2026"

أبوظبي في 19 مايو/ وام / أكد فهر علي السويدي، مدير إدارة المشاريع في مركز أبوظبي للتدريب التقني والمهني، أن مشاركة المركز في مسابقة المهارات الوطنية 2026 تركز هذا العام على إعداد الطلبة لمهن المستقبل وتعزيز مهاراتهم التقنية عبر أساليب تعليم حديثة وتفاعلية.

وقال السويدي إن المركز يقدم ضمن منصة “Future Makers – صناع المستقبل” برامج تعليمية تعتمد على الألعاب والتطبيقات التفاعلية لتعليم الزوار والطلبة مهارات تقنية متنوعة، مشيراً إلى أن المنصة تتيح للطلاب تعلم مهارات التوصيلات الكهربائية وصيانة السيارات بطريقة مبتكرة تجمع بين التعليم والترفيه.

وأوضح أن المركز أدخل أساليب التعليم الحديثة ضمن المناهج التدريبية بهدف تطوير قدرات الطلبة ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة، لافتاً إلى التركيز هذا العام على تقنيات الطائرات بدون طيار “الدرون”، حيث يتعلم الطلبة كيفية تركيب الدرون وبرمجته وفق المهام المطلوبة ثم تشغيله والتحكم به.

وأضاف أن البرامج تستهدف طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر بهدف غرس المهارات التقنية لديهم في سن مبكرة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على دعم مسيرة التنمية وخدمة قطاعات المستقبل في الدولة.