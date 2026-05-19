جائزة عجمان للتصوير تكرم الفائزين بدورتها الأولى

عجمان في 19 مايو/ وام / كرمت جائزة عجمان للتصوير، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة عجمان بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الفائزين بدورتها الأولى، وذلك خلال حفل أقيم بمنطقة الزورا في عجمان.

شهد الحفل سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، وسعادة محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إلى جانب نخبة من المصورين وهواة التصوير في الدولة من مختلف الجنسيات.

وأكد أحمد الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن "جائزة عجمان للتصوير" تأتي في إطار حرص المكتب الإعلامي لحكومة عجمان على دعم الحراك الفني والبصري، وتشجيع المبدعين على توثيق المشهد الحضاري والثقافي والإنساني للإمارة بعدسات تعكس جمال المكان وروح المجتمع.

وقال إن الجائزة تسعى إلى توفير منصة تحتفي بالمواهب الإبداعية، وتعزز حضور فن التصوير باعتباره لغة بصرية قادرة على نقل الرسائل الإنسانية والثقافية، مشيراً إلى أن حجم المشاركة في الدورة الأولى يعكس الاهتمام المتزايد بفنون الصورة، ويؤكد نجاح الجائزة في استقطاب طاقات إبداعية متنوعة من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يواصل العمل على تطوير المبادرات النوعية التي تدعم الصناعات الإبداعية، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارة حاضنة للمواهب والمشاريع الثقافية والفنية.

وقالت نجلا لوتاه، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجائزة جاءت لتروي حكاية عجمان بعدسات المبدعين، وتوثق جمال الإمارة وتفاصيلها الإنسانية والعمرانية والثقافية بصورة تنبض بالحياة.

وأضافت أن الجائزة استقبلت أكثر من 1000 صورة ضمن محورين رئيسيين هما "المحور العام" و"محور القصة المصورة"، مشيرة إلى أن الجائزة رافقتها ورش تدريبية شارك فيها نحو 200 شخص، بهدف دعم المواهب وتنمية المهارات الفنية والميدانية لدى المشاركين.

وأضافت: نحتفي بفائزين استطاعوا عبر صورهم أن يختزلوا الكثير بصدق اللحظة، وجمال التكوين، وحضور عجمان في كل مشهد، مؤكدة أن الجائزة تسهم في تعزيز الحراك الفني والبصري، وتشجع المبدعين على توثيق المشهد الحضاري والثقافي للإمارة.

وفي ختام الحفل، سلم أحمد الكعبي دروع التكريم للفائزين بالجائزة، حيث فاز أنتوني أوستريا بالمركز الأول في المحور العام، فيما نال المركز الثاني فالاسي شاهول حميد، وحصل محمد حسن عادل الجنابي على المركز الثالث.

وفي محور القصة المصورة، فاز لال نالاث بالمركز الأول، فيما جاءت نيليما آزاد في المركز الثاني، وحل أنيش أشوك في المركز الثالث.

وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل محور على جوائز نقدية، تقديرا لتميز أعمالهم وإسهاماتهم الإبداعية في توثيق جمال إمارة عجمان بصريا.

كما تم تكريم جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، تقديراً لشراكتها ودورها في دعم المشهد الفني والبصري، وتعزيز ثقافة التصوير والإبداع في المجتمع.