أكاديمية "Worldwide K9 UAE" تستعرض حلول تدريب الكلاب الأمنية والمركبات الميدانية خلال “آيسنار 2026"

أبوظبي في 19 مايو/ وام / استعرضت أكاديمية "Worldwide K9 UAE" التابعة لمجموعة "دي إيه إس القابضة"، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، أحدث منظوماتها وحلولها المتقدمة في تدريب وتأهيل الكلاب الأمنية والطبية، إلى جانب تقنيات تجهيز المركبات الميدانية المصممة لدعم العمليات الأمنية والدوريات المتحركة، بما يعزز كفاءة الجاهزية والاستجابة في البيئات التشغيلية المختلفة.

وقالت سارة وولي، رئيسة التدريب في الأكاديمية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الأكاديمية تتخصص في تدريب الكلاب على مهام الكشف والتفتيش والحماية والبحث والإنقاذ ومرافقة الشخصيات المهمة، إضافة إلى تدريب الكلاب الطبية لمساندة المصابين بالسكري والصرع، إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين والطلاب في القطاع الأمني، وتقديم حلول متكاملة لتجهيز المركبات التشغيلية الداعمة للمهام الأمنية والميدانية.

وأضافت أن الأكاديمية تقدم منظومة تدريب وتأهيل متكاملة للكلاب تمتد من المراحل الأساسية إلى المستويات الاحترافية، إلى جانب تجهيز المركبات المخصصة للعمليات الأمنية، مؤكدة أن فريق العمل يمتلك خبرات متقدمة وكفاءة عالية في إدارة وتنفيذ البرامج التدريبية والتشغيلية المتخصصة.

وأوضحت أن الأكاديمية تتعامل مع سلالات متنوعة تشمل الراعي الألماني، والمالينوا البلجيكي، والراعي الهولندي، واللابرادور، والسبانييل، بما يتيح توظيف القدرات النوعية لكل سلالة وفق طبيعة المهام الأمنية والميدانية المطلوبة.

وأكدت أن الكلاب المدربة تنفذ عمليات تفتيش دقيقة للمركبات عند نقاط الدخول للكشف عن المخدرات والمتفجرات والمواد المحظورة والروائح المستهدفة قبل السماح بالدخول، مشيرة إلى أن الكلاب تمتلك قدرات استثنائية تؤهلها لتنفيذ طيف واسع من المهام الأمنية والتخصصية بكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن الأكاديمية كشفت خلال المعرض عن أحدث ابتكاراتها المتمثل في عربة "غولف" مجهزة ببيت مخصص للكلاب داخلها، تستخدم في الفعاليات والمعارض والمواقع المزدحمة التي يصعب فيها تشغيل المركبات كبيرة الحجم، حيث توظف في تنفيذ الدوريات الأمنية ونقل الكلاب بين المواقع بكفاءة ومرونة تشغيلية عالية، فيما تولت شركة "موتو برو" الشريكة للأكاديمية تصميم المركبة ضمن شراكة استراتيجية تشمل تجهيز المركبات التشغيلية وتطوير حلول مخصصة تلائم مختلف الاحتياجات الأمنية والميدانية.