"الإمارات للدواء": منظومة التأمين الصحي الوطني تعزز جاهزية القطاع الصحي واستدامته

دبي في 19 مايو/ وام / أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل صحة الإنسان أولوية وطنية راسخة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات.

وقالت، في تصريح اليوم بهذه المناسبة، إن اعتماد هذه المنظومة يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة ومرونة، مشيرة إلى أن التكامل بين الجهات الصحية والتنظيمية على المستويين الاتحادي والمحلي يشكل ركيزة أساسية لترجمة أهداف النموذج الصحي إلى واقع عملي، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، واستدامة الخدمات، والارتقاء بتجربة المواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الصحية المستقبلية.

وأضافت الكعبي: نعتز في مؤسسة الإمارات للدواء، بأن نكون جزءاً من هذا المسار الوطني الطموح، ونلتزم بدعم هذه الرؤية الوطنية عبر تعزيز الأمن الدوائي، وضمان جودة وفعالية المنتجات الطبية والدوائية، ما يسهم في بناء مستقبل أكثر صحة وازدهاراً للأجيال القادمة.