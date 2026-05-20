"بروميثيوس ميديكال" تستعرض حلول التدريب ومنظومة للحماية والإخلاء الطبي والأمني خلال "آيسنار 2026"

أبوظبي في 20 مايو /وام/ استعرضت شركة "بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال - Prometheus Medical International"، التابعة لـ"ريسبونس بلس الطبية"، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، أحدث حلولها في مجال التدريب الطبي والأمني الغامر، إلى جانب خدمة "Prometheus Protect" العالمية المتكاملة للحماية والرعاية الطبية والأمنية، بما يعكس التوسع المتسارع في توظيف التقنيات التفاعلية المتقدمة لتعزيز الجاهزية الميدانية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ وإدارة المخاطر العابرة للحدود.

وقال ستيفن واينز، الرئيس التنفيذي لـ"بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن خدمة "Prometheus Protect" صممت خصيصاً للمواطنين الإماراتيين المسافرين حول العالم، انسجاماً مع اتساع الحضور الإماراتي وتأثيره المتنامي على الساحة الدولية، موضحاً أن الخدمة توفر مظلة متكاملة من الدعم الأمني والطبي الفوري للمستخدم أينما كان، بما يضمن أعلى مستويات الحماية والاستجابة في ظل بيئة عالمية تتصاعد فيها التحديات والتهديدات الأمنية والصحية.

وأضاف أن الخدمة تتيح للمشتركين التواصل المباشر على مدار الساعة مع أطباء طوارئ استشاريين لتقديم الاستشارات الطبية العاجلة وإدارة الحالات الصحية ومتابعتها، إلى جانب التنسيق الفوري مع قدرات الإخلاء الطبي التابعة للشركة عبر طائرة "تشالنجر 605 - Challenger 605" المتمركزة في أبوظبي، والقادرة على تنفيذ عمليات الإخلاء والاستجابة للحالات الطبية الطارئة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار واينز إلى أن المنظومة تتضمن جانباً أمنياً متكاملاً يتيح تنفيذ عمليات إخلاء آمنة وإرسال فرق أمنية ميدانية عند الحاجة، إلى جانب توفير تحديثات وإحاطات فورية حول المخاطر والتهديدات المحتملة، عبر تطبيق ذكي على الهاتف المحمول يربط المستخدم مباشرة وعلى مدار الساعة بمركز العمليات الأمنية والطبية العالمي التابع للشركة، والذي يتولى تنسيق الاستجابة الفورية للحالات الطارئة في أي موقع حول العالم، بما يعزز مستويات الأمان والاستعداد المسبق.

وأكد أن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في المعرض برامجها المتقدمة في التدريب العملي الغامر الموجهة للشرطة والقوات المسلحة في دولة الإمارات، موضحاً أن جهاز "SimBody" المعروض ضمن جناح الشركة يمثل أحد أبرز الحلول المستخدمة لتقديم تدريب تفاعلي فائق الواقعية يسهم في صقل المهارات الميدانية وتعزيز كفاءة الاستجابة السريعة.

وأوضح واينز ، أن "SimBody" عبارة عن دمية تدريب متقدمة تحاكي جسم الإنسان الحقيقي من حيث الوزن والبنية، وتتوافر بنماذج متعددة تشمل الرجال والنساء والأطفال والرضع ومن خلفيات عرقية مختلفة، مشيراً إلى أن النظام يستخدم في البيئات التي يتعذر فيها التدريب على أشخاص حقيقيين، لا سيما في التدريبات الميدانية والبيئات الوعرة والخطرة.

وأشار إلى أن الجهاز يتيح محاكاة عمليات نقل المصابين والتعامل معهم في الظروف القاسية بفضل وزنه الذي يحاكي وزن الإنسان الحقيقي، كما يحتوي على مجرى تنفسي يحاكي المجاري التنفسية البشرية، إضافة إلى نظام دم اصطناعي يتيح التدريب على إيقاف النزيف واستخدام الأربطة الضاغطة وتضميد الجروح الناتجة عن الإصابات المختلفة، بحيث يتوقف تدفق الدم عند تنفيذ الإجراء بالشكل الصحيح ويستمر في حال التطبيق غير السليم، بما يعزز من دقة التدريب وفاعليته ويحاكي الواقع بدقة عالية.

وذكر واينز، أن "SimBody" يحتوي على نظام صوتي تفاعلي يمكّنه من التواصل مع المتدرب والتعبير عن حالته الصحية، موضحاً أن هذه الواقعية العالية تسهم في خلق تجربة تدريبية غامرة تعزز قدرة الأفراد على التعامل مع الحوادث المرورية أو إصابات الطلقات النارية أو الحروق وغيرها من الحالات الحرجة.