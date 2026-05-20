"الوطني الاتحادي"و"البرلمان الأوروبي" يبحثان تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التطرف وخطاب الكراهية

ستراسبورغ - فرنسا في 20 مايو/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة توماش زديخوفسكي عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك، وعضو اللجنة الخاصة بدرع الديمقراطية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية.

حضر اللقاء، سعادة كل من سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد إسماعيل السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والاتحاد الأوروبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها جهود مكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون الدولي لمواجهة الجماعات المتطرفة والتنظيمات التي تتبنى أيديولوجيات متشددة وتعمل على خلط الدين بالسياسة لتحقيق أجنداتها وتحالفاتها العابرة للحدود، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين، ومحاولاتها نشر الفوضى والإرهاب والتأثير على فئة الشباب واستهداف مسارات التنمية والاستقرار وأمن الطاقة.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تبنت منذ تأسيسها نهجاً راسخاً يقوم على التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني، انطلاقاً من إيمانها بأن الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات يمثلان الأساس الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد أن دولة الإمارات تواصل جهودها في مكافحة الفكر المتطرف والجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية، وتسعى إلى نشر الفوضى وزعزعة استقرار المجتمعات، مشدداً على أهمية العمل الدولي المشترك لتعزيز ثقافة الحوار والاعتدال، وحماية الشباب من خطاب الكراهية والتطرف، وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني.

كما شدد معالي النعيمي على أهمية تعزيز الجهود البرلمانية والدولية لمواجهة حملات التضليل والتدخلات الخارجية وخطابات التحريض والكراهية، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات ودعم المبادرات التي تحمي المجتمعات ومؤسساتها الديمقراطية.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الدولي في مواجهة التدخلات الخارجية وحملات التضليل الإعلامي والرقمي، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد سعادة توماش زديخوفسكي، عضو اللجنة الخاصة بدرع الديمقراطية الأوروبية المعنية بمواجهة التدخلات الخارجية والتضليل وحماية المؤسسات الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وجهودها في نشر قيم الاعتدال والتسامح وتعزيز الحوار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.