"أكسيون ديفلوبمنت" تطوّر بنية تحتية متقدمة لسلسلة التبريد في مركز أبوظبي للأغذية

أبوظبي في 20 مايو/ وام/ أعلن مركز أبوظبي للأغذية، المركز المتكامل لتجارة الأغذية والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة "أكسيون ديفلوبمنت" لتطوير بنية تحتية متقدمة لسلاسل التبريد في إمارة أبوظبي.

وتؤكد الاتفاقية تنامي الثقة في منصة الأغذية المتكاملة الجاري تطويرها في الإمارة، حيث ستبدأ شركة "أكسيون ديفلوبمنت" تطوير منشأة مخصصة لسلسلة التبريد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 37 ألف متر مربع، وذلك بموجب اتفاقية مساطحة طويلة الأجل لمدة 50 عاماً.

وتهدف المنشأة إلى دعم منظومة أوسع من التجار والشركات التي ستعمل ضمن السوق المتكاملة لمركز أبوظبي للأغذية ، حيث ستوفر بنية تحتية لرفد قطاعات السوق المختلفة، بما يسهم في تعزيز قدرات سلسلة التبريد الحيوية التي تخدم أنشطة تجارة الجملة والتوزيع وسلاسل الإمداد الغذائي ذات القيمة المضافة.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن الأمن الغذائي يمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات، وركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن الشراكات القوية، مثل الاتفاقية مع شركة 'أكسيون ديفلوبمنت'، تسهم في تعزيز التوجه الإستراتيجي نحو تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتنويع مسارات التجارة، وترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف الهاملي أنه في هذا الإطار، يجسد مركز أبوظبي للأغذية نموذجاً عملياً لترجمة الأولويات الوطنية إلى واقع تشغيلي في سوق متكامل يدعم كفاءة تداول وتخزين وتجارة المنتجات الغذائية، منوها بالتطور الذي يشهده المشروع عبر هذه الشراكات، بما يعزز دوره مركزا رئيسيا لتجارة الأغذية في دولة الإمارات والمنطقة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تسريع الزخم المتواصل الذي يشهده تطوير منظومة الجيل الجديد من أسواق الجملة في مركز أبوظبي للأغذية، والتي تجمع بين تجارة الجملة، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والتوزيع، والتمكين الرقمي ضمن منصة متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي على مستوى المنطقة.

كما يشكّل تطوير البنية التحتية المتقدمة لسلسلة التبريد مكوناً رئيسياً ضمن شبكة الخدمات المتكاملة التي يقدمها مركز أبوظبي للأغذية في مجالي التجارة وسلاسل الإمداد، في إطار الخطط طويلة الأمد الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

كما تسلط هذه الاتفاقية الضوء على تنامي جاذبية مركز أبوظبي للأغذية لدى المستثمرين والمتعاملين، خاصة مع اقتراب إنجاز الأعمال الإنشائية واستعداد المشروع للدخول في مرحلة التشغيل خلال الربع الأخير من العام الجاري 2026.

وتعد الاتفاقية مع "أكسيون ديفلوبمنت" محطة بارزة في مسيرة تطوير مركز أبوظبي للأغذية، من شأنها تعزيز دور المركز في تشكيل منظومة متكاملة ومنفتحة على العالم لتجارة الأغذية والخدمات اللوجستية في المنطقة.

من جهته ، قال ينس ميشيل، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للأغذية، إن المركز يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تُمكّن التجار وشركاء سلاسل الإمداد من العمل بكفاءة وموثوقية أعلى، عبر توفير بنية تحتية حديثة، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع أكسيون ديفلوبمنت تمثل محطة مهمة في مسيرة استقطاب المستثمرين إلى مركز أبوظبي للأغذية، كما تعكس الطلب المتزايد على المرافق والمنشآت المتخصصة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لتجارة الأغذية إقليمياً وعالمياً.

بدوره، رحب ميخائيل زارخي، الشريك الإداري في شركة أكسيون ديفلوبمنت، بالتعاون مع مركز أبوظبي للأغذية في هذا المشروع الإستراتيجي، حيث سيتم التركيز على تطوير بنية تحتية حديثة لسلسلة التبريد بمواصفات عالية تلبي المتطلبات التشغيلية المتنامية لقطاع الأغذية.

وأوضح أن الهدف من هذا المشروع هو دعم تجارة الأغذية بقدرات وبنى تحتية فعّالة وموثوقة تسهم في تمكين نمو الأعمال وتعزيز استمرارية الإمدادات وبناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة.

من جانبه قال دانيال إليزاروف، الشريك الإداري في شركة أكسيون ديفلوبمنت، إن هذا المشروع يمثل خطوة إستراتيجية نحو توسيع نطاق البنية التحتية المؤسسية عالية المستوى في دولة الإمارات.

وأضاف أن مركز أبوظبي للأغذية يعد منصة فريدة تجمع بين التجارة والخدمات اللوجستية والكفاءة التنظيمية، ما يوفر بيئة جاذبة لاستثمار رؤوس الأموال على المدى الطويل، موضحا أن الهدف هو تطوير أصول عالية الأداء وقابلة للتوسع تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم النمو المستدام لسلاسل الإمداد الغذائي في المنطقة.

يذكر أن مركز أبوظبي للأغذية يتميز بموقع إستراتيجي في كيزاد بين إمارتي أبوظبي ودبي، حيث يربط بين المنتجين العالميين والأسواق الإقليمية عبر بنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية عالية الكفاءة، وبيئة أعمال تعاونية، مما يمنحه مزايا تنافسية استثنائية تمكنه من ترسيخ مكانته كمركز رئيسي لتجارة الأغذية.