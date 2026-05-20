حور بنت سلطان القاسمي تصدر قراراً بإنشاء "مجلس الشارقة للتصميم"

الشارقة في 20 مايو/ وام/ أصدرت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة حيّ الشارقة للإبداع، اليوم، قراراً إدارياً يقضي بإنشاء "مجلس الشارقة للتصميم - Sharjah Design Council "، على أن يتبعه إطلاق وتأسيس "أيام الشارقة للتصميم -Sharjah Dِesign "، ليكون منصة متخصصة تجمع المصممين والمبدعين والمختصين من كافة أنحاء العالم، للعمل على تطوير منظومة التصميم وتعزيز حضورها إقليمياً وعالمياً.

ويأتي هذا القرار انسجاماً مع رؤية "حي الشارقة للإبداع" الطموحة في الصناعات الإبداعية ودعمها من خلال استقطاب المواهب والعلامات التجارية والممارسات الحديثة في مجالات التصميم.

ووفق القرار يهدف مجلس الشارقة للتصميم إلى تطوير منظومة التصميم في إمارة الشارقة من خلال مبادرات وبرامج متخصصة تسهم في تطوير بيئة إبداعية مستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزا إقليميا رائدا في مجال التصميم، وبناء وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات التصميم، والعمل على توفير منصات تعليمية وتدريبية تدعم المصممين الناشئين والمحترفين وتعزز الابتكار والإنتاج الإبداعي في هذا القطاع الحيوي.

ويتولى المجلس ضمن اختصاصاته رسم وصياغة الإستراتيجيات والسياسات المتعلقة بقطاع التصميم، والإشراف على تنفيذ البرامج والمبادرات ذات الصلة، إضافة إلى تنظيم المعارض والعروض والفعاليات المتخصصة، وإطلاق مبادرات مستدامة اقتصادياً وبيئياً في مجال تصميم وتصنيع النماذج الأولية بما يعزز مكانة الشارقة مركزا إقليميا رائدا للتبادل الإبداعي والصناعات الثقافية.