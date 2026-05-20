"سوق الشارقة للمواشي" يعلن جاهزيته الكاملة لاستقبال عيد الأضحى

الشارقة في 20 مايو/ وام/ أعلن سوق الشارقة للمواشي عن استكمال كافة التحضيرات والاستعدادات الخاصة باستقبال الجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عبر تنفيذ خطة تشغيلية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى تسهيل تجربة المتعاملين وضمان تقديم خدمات سريعة وعالية الجودة وفق أفضل معايير الصحة والسلامة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخدمية، من بينها القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المهام الخاصة وإدارة المرور، وبلدية الشارقة ممثلة بإدارة الصحة العامة وإدارة الرقابة والتفتيش، إلى جانب دائرة التنمية الاقتصادية، وجمعية الشارقة الخيرية، وجمعية الشارقة التعاونية، وجمعية الشارقة للتطوع، بالإضافة إلى شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، بهدف دعم أعمال التنظيم والنظافة والصيانة خلال فترة العيد.

وأكد المهندس عبد الله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / ، أن إدارة السوق تحرص سنوياً على تطوير منظومة العمل خلال موسم عيد الأضحى بما يضمن انسيابية الخدمات وراحة الزوار، مشيراً إلى أن الخطة التشغيلية لهذا العام روعي فيها تعزيز كفاءة الأداء وتقليص مدة انتظار الجمهور.

وقال إنه يتم العمل على توفير تجربة متكاملة للمتعاملين منذ لحظة اختيار الأضحية وحتى استلامها، وذلك من خلال تنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير فرق دعم ميدانية ولوحات إرشادية تسهل تنقل الزوار داخل السوق، إلى جانب رفع جاهزية الكوادر التشغيلية والفنية خلال فترة العيد.

وأضاف أن السوق عزز عدد القصابين والمشرفين البيطريين وعمال النظافة بنسبة 100% مقارنة بالأيام الاعتيادية، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات والمحافظة على أعلى معايير النظافة والصحة العامة.

وأوضح المهندس الشامسي أن الخطة التشغيلية تشمل تنظيم مسارات العملاء وفق آلية واضحة، حيث تم تخصيص "المسار الأصفر" للعملاء الذين يحضرون أضحياتهم مباشرة إلى المسلخ، فيما خُصص "المسار الأخضر" للعملاء الراغبين بشراء الأضاحي من السوق ونقلها إلى المسلخ عبر المركبات الكهربائية.

وأشار إلى أن الإجراءات تبدأ من دفع الرسوم وتسجيل بيانات العميل وتركيب بطاقة تعريف إلكترونية (RFID) على الأضحية، بما يتيح تتبع الطلبات وضمان سرعة الإنجاز ودقة التسليم.

كما تم تخصيص خيمة انتظار خارجية مجهزة لاستقبال العملاء إلى حين استلام الأضاحي، حيث يتم إدخال رقم الفاتورة في النظام فور دخول العميل، وإشعار فريق المسلخ بوجوده، ثم نقل الذبيحة مباشرة إلى الخيمة فور الانتهاء من تجهيزها، ليتولى فريق مختص التحقق من الطلب وتسليمه للعميل.

ويوفّر سوق الشارقة للمواشي خدمة طلب الأضاحي إلكترونياً عبر ثلاث تطبيقات ذكية معتمدة، تتيح للمضحّين اختيار الأضحية وطلب الذبح والتجهيز والتوصيل بكل سهولة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد خلال فترة العيد.

وتشمل التطبيقات المعتمدة: "ذبيحتي"، و"راشن هوم"، و"مركز بيت اللحوم"، حيث توفّر خدمات متكاملة تضمن سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة.

ويستقبل المسلخ الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 3:30 عصراً، فيما تظل أبواب السوق مفتوحة أمام الجمهور لشراء الأضاحي من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 10:00 مساءً.

وحدد السوق رسوم ذبح الأغنام والماعز بـ15 درهماً، فيما تبلغ رسوم ذبح الأبقار والإبل 25 درهماً، والأبقار والإبل متوسطة الحجم 40 درهماً، بينما تصل رسوم ذبح الأبقار الكبيرة والإبل إلى 70 درهماً.

ويستوعب مسلخ سوق الشارقة للمواشي نحو 250 رأساً من الأغنام والماعز في الساعة، إضافة إلى 25 رأساً من الأبقار، عبر ثلاثة خطوط تشغيلية يعمل عليها 55 قصاباً تحت إشراف 8 مراقبين ومشرفين، إلى جانب 12 طبيباً بيطرياً و55 عاملاً متخصصاً بالنظافة والخدمات المساندة.

ويعد سوق الشارقة للمواشي أحد المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.