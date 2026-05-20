برعاية شما بنت محمد/ ملتقى "أسرة وطن" يرسخ قيم التلاحم والهوية الوطنية

العين في 20 مايو/ وام/ برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية،

نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل الملتقى الأسري الوطني، تحت شعار "أسرة وطن"، في مقر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بمدينة العين، تزامنا مع اليوم العالمي للأسرة، حيث نفذ ضمن برنامج الجمعية المجتمعي مفاتيح الأسرة السعيدة.

أقيم الملتقى، الذي حضرته الشيخة وفاء بنت حميد المعلا، بدعم من هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ودائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة العين، احتفاء بعام الأسرة، وتجسيدا لرؤية وطنية تؤكد مكانة الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى للقيم، والركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتعزيز التلاحم المجتمعي وصون الهوية الوطنية والموروث الإماراتي الأصيل.

وتفقدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أركان الملتقى المختلفة، التي عكست تنوع الأدوار المجتمعية وتكامل الشراكات المؤسسية بما ينسجم مع التزام هيئة "معاً" بربط الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الأولويات الاجتماعية في أبوظبي، حيث ضم ركن أكاديمية شما محمد للفنون مشاركات فنية وإبداعية بالتعاون مع عدد من الجهات الثقافية والمجتمعية، من خلال عروض تشكيلية وخط عربي وموسيقى وفنون متنوعة.

كما استعرض ركن الحس الأمني جهود عدد من الجهات الأمنية والتوعوية، من بينها مركز التأهيل الشرطي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وإدارة المرور والدوريات، وإدارة مكافحة المخدرات، ووحدة K9 ، ومتحف شرطة المربعة، بما يعزز وعي الأسرة بأهمية الثقافة الأمنية في الحياة اليومية.

وشهد ركن مكتبة أجيال المستقبل مجموعة من البرامج القرائية والمسابقات والورش التفاعلية، فيما قدم ركن قيض العين - إرث زايد التراثي والحرفي، صورة حية للهوية الإماراتية من خلال مشاركات الأسر المنتجة والحرفيات وكبار المواطنين، إلى جانب عروض فنية وفلكلورية قدمتها فرق من الجاليات المقيمة، وفرقة العيالة الإماراتية.

وتضمن الملتقى ركنا خاصا للتثقيف البيئي، قدّم ورشا حول الزراعة المائية وإعادة التدوير، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالاستدامة، إضافة إلى ركن صحة الأسرة الذي وفر استشارات وخدمات توعوية بالتعاون مع مستشفى برجيل - العين، مستشفى كند ، صيدلية العين ومراكز طبية متخصصة.

كما أتاح الملتقى مساحة داعمة للشباب والأطفال من خلال ركن الشباب الباني وركن المستثمر الصغير "خطوة تاجر للريادة "، إلى جانب مشاركة واسعة للفرق التطوعية والمؤسسات المجتمعية والجامعات والجهات الإنسانية والإعلاميين والمؤثرين.

وامتدت فعاليات الملتقى على مدار يومين، وسط حضور تجاوز ألف مشارك وزائر ومنظم وراع يوميا ، في مشهد وطني ومجتمعي عكس مكانة الأسرة الإماراتية ودورها في ترسيخ قيم الاستقرار والانتماء والتنمية المستدامة.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في تصريح لها بهذه المناسبة، أن الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال أساس قوة المجتمع وذاكرته الأخلاقية والإنسانية، مشيرة إلى أن الاحتفاء بعام الأسرة هو احتفاء بالبيت الذي يصنع القيم، وبالأم والأب اللذين يغرسان في الأبناء معنى الانتماء والمسؤولية.

وقالت إن ملتقى أسرة وطن ليس فعالية احتفالية فقط لكنها رسالة مجتمعية تؤكد أن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان داخل أسرته، وأن حماية الهوية وتعزيز التلاحم وترسيخ القيم مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات والمجتمع بأكمله.