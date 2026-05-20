برعاية فاطمة بنت هزاع/ جولات الشراع الدولية لقفز الحواجز تنطلق في لشبونة 21 مايو

أبوظبي في 20 مايو/ وام/ تحتضن العاصمة البرتغالية لشبونة، أولى جولات إسطبلات الشراع الدولية ببطولة لشبونة الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو الجاري، بمشاركة نخبة الفرسان والخيول العالمية.

وتقام منافسات البطولة على الميادين الخارجية العشبية، ضمن سلسلة المشاركات الأوروبية الصيفية لإسطبلات الشراع، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتكتسب المشاركة في أولى جولات (الشراع) الدولية أهمية كبرى، كونها أولى بطولات الأمم الأوروبية التي يشارك فيها فريق فرسان الشراع لقفز الحواجز خلال الموسم الصيفي الخارجي، بعد مشاركات ناجحة في البطولات الدولية التي نظمتها أندية الفروسية الإماراتية، بإشراف الاتحاد الدولي، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتضم قائمة فريق الشراع الفرسان، عمر عبدالعزيز المرزوقي مع الجواد "شاكو باي" (12 سنة)، وحميد عبدالله المهيري مع الجواد "فونشستي" (12 سنة)، وعبدالله محمد المري والجواد "بي بي إس مقريقور" (14 سنة)، وسالم أحمد السويدي مع الجواد "فلون فلون" (11 سنة)، وجميعها من خيول الصف الأول بإسطبلات الشراع.

وستقام أولى منافسات الفرق في بطولة لشبونة بعد غد الجمعة على حواجز الـ1.50 متر، وتختتم بمنافسة الجائزة الكبرى الأحد المقبل على حواجز الـ1.55 متر، وتبدأ بإجرات الفحص البيطري غدا للخيول المشاركة.

وتأتي هذه الجولات الدولية ضمن إستراتيجية إسطبلات الشراع الرامية إلى تعزيز حضور فرسان الإمارات في المحافل الدولية الكبرى، ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات االدولية والعالمية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم، وبطولات كأس الأمم الأوروبية، والمنافسات المصنفة لدى الاتحاد الدولي للفروسية 2026.