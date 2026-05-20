منتخب الإمارات يتوج بذهبية السنوكر في الألعاب الخليجية

الدوحة في 20 مايو/ وام/ توج منتخب الإمارات للسنوكر بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة "الدوحة 2026"، المقامة حالياً في العاصمة القطرية.

وحقق المنتخب، الذي يضم محمد شهاب وخالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي، المركز الأول بعد تفوقه على المنتخب القطري صاحب المركز الثاني.

ورفع منتخب الإمارات لألعاب البلياردو، رصيده في الدورة إلى 5 ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ميداليات في البلياردو، عبر محمود شريف الذي أحرز ذهبية فردي 9 كرات وبرونزية مسابقة 10 كرات، إضافة إلى برونزية زوجي 10 كرات رفقة زميله خالد الزرعوني.

كما حقق المنتخب ميداليتين في السنوكر، بواقع برونزية لمحمد شهاب في منافسات 6 كرات حمراء، إلى جانب ذهبية الفرق.