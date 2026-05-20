"بلاسي" تهدي فريق الإمارات للسيدات للدراجات الهوائية لقب سباق "دورانجو" في إسبانيا

مدريد في 20 مايو/ وام/ توجت الإسبانية باولا بلاسي، لاعبة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، بلقب سباق "دورانجو إيماكومين ساريا"، الذي اختتم أمس في إسبانيا.

وجاء تتويج بلاسي عقب هجوم قوي في الأمتار الأخيرة من السباق، نجحت من خلاله في الانفراد بالصدارة وتحقيق الفوز.

وشاركت بلاسي إلى جانب زميلاتها في فريق الإمارات، حيث قدمت كل من ألينا إيفانتشينكو، وصفية الصايغ، وسيليا توريس، وجيادا سيلو، وماجدالينا ليس أداءً جماعياً مميزاً، وأسهمن في فرض السيطرة على مجريات السباق، إضافة إلى تقليص الفارق مع مجموعة هاربة مكونة من ثلاث متسابقات، كانت قد وسعت الفارق إلى أكثر من أربع دقائق.

وامتد السباق لمسافة 113 كيلومتراً، انطلاقاً من مدينة دورانجو وصولاً إلى خط النهاية في المدينة نفسها.

وشهد السباق لحظة حاسمة بعد القمة الأخيرة، عندما تعرضت زميلتها فالييرز لحادث سقوط في أحد المنعطفات أثناء النزول، ما أجبر ديكسون وماركوس على التباطؤ، بينما نجحت بلاسي في تفادي الحادث بمهارة، لتواصل تقدمها نحو خط النهاية وتحسم اللقب.