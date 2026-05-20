المترولوجيا ركيزة محورية لترسيخ الثقة في استدامة التنمية

أبوظبي في 20 مايو /وام/ أكد سعادة سعيد المهيري، المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، ورئيس مجلس المترولوجيا لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، أن المترولوجيا تمثل دعامة علمية أساسية في بناء الثقة بصناعة السياسات، وترسيخ كفاءة القرارات الحكومية والتنموية.

وأوضح سعادته بمناسبة اليوم العالمي للمترولوجيا أن القياسات الدقيقة والموثوقة تشكل حجر الأساس للعديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، بما يشمل الرعاية الصحية، وحماية البيئة، والصناعة، والطاقة، والتجارة الدولية، والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن جودة السياسات وفاعليتها ترتبط بصورة وثيقة بدقة البيانات والقياسات التي تُبنى عليها.

وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم تسارعاً متنامياً في التحولات التقنية والاقتصادية، الأمر الذي يجعل من المترولوجيا محوراً رئيسياً في بناء منظومات أكثر استدامة وشفافية وقدرة على مواكبة التحديات المستقبلية، مؤكداً أن الثقة في السياسات تنطلق أولاً من الثقة في القياس.

وجدد سعادته التزام معهد الإمارات للمترولوجيا ومجلس المترولوجيا لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC MC" بمواصلة تعزيز التعاون الفني والعلمي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ودعم المبادرات الرامية إلى تطوير البنية التحتية للجودة والقياس، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب سياسات أكثر قوة وكفاءة وفاعلية، مشيراً إلى أن السياسات الدقيقة القائمة على القياسات الموثوقة تمثل الأساس المتين لبناء مجتمعات المستقبل المستدامة.