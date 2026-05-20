اتحاد الرياضة للجميع والبنك العربي يتعاونان لتنظيم الفعاليات المجتمعية

الشارقة في 20 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والبنك العربي المتحد توقيع اتفاقية تعاون مشترك، لدعم تنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمقر البنك في الشارقة أمس، بحضور سعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وشريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك.

وأكد العاجل أن الاتفاقية تعزز الجهود المشتركة لدعم الرياضات المجتمعية، وتمكين الفئات المختلفة من البرامج والأنشطة، كما أثنى على الجهود الملموسة للبنك في الاهتمام بالفعاليات الرياضية المجتمعية، وحرص مجلس إدارته على بناء شراكة فاعلة مع اتحاد الإمارات للرياضة الجميع، ودعم المبادرات المختلفة، انطلاقا من مبادئ المسؤولية المجتمعية، والحرص على دوره الوطني.

بدوره وصف الرئيس التنفيذي للبنك العربي اتفاقية التعاون بأنها تؤكد التزامهم المستمر بدعم المبادرات والفعاليات المجتمعية والرياضية، لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم التعاون والشراكة المجتمعية، وقناعته الراسخة بأن دعم القطاع الرياضي وتمكين المبادرات الوطنية يمثل جزءاً أساسياً من مسؤوليته المجتمعية، والمساهمة في تحقيق أثر إيجابي ومستدام يخدم المجتمع، ويتماشى مع التوجهات الوطنية.