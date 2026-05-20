مجلس أبوظبي الرياضي يحصد جائزتين عالميتين جديدتين

أبوظبي في 20 مايو / وام / حقق مجلس أبوظبي الرياضي إنجازا جديدا على الساحة الرياضية العالمية، بعد فوزه بجائزتين مرموقتين عن "ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك" و"أكتيف هب"، ضمن جوائز المؤتمر الدولي للرياضة 2026، تقديراً لجهوده في تطوير المبادرات الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية في العاصمة أبوظبي.

وجرى الإعلان عن الجوائز خلال فعاليات المؤتمر الدولي للرياضة، الذي أُقيم في ملعب توتنهام هوتسبير بالعاصمة البريطانية "لندن".

وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أن هذا التكريم جاء خلال الإعلان عن الفائزين بالجوائز التي ينظمها المؤتمر الدولي للرياضة، والتي تحتفي سنوياً بالمبادرات المتميزة والابتكارات المؤثرة في قطاع الرياضة على مستوى العالم، وتشمل مجالات مثل الابتكار، والاستدامة، والتفاعل الجماهيري، والشمولية.

وفاز مجلس أبوظبي الرياضي بجائزة "التنوع والشمول" عن "ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك 2025"، أحد أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، والذي يسهم في تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية، واستقطاب العدائين من مختلف دول العالم، إلى جانب توفير مسافات سباق متعددة تتيح المشاركة لفئات واسعة من المجتمع.

كما حصد مجلس أبوظبي الرياضي جائزة "الخدمات الاحترافية" عن برنامج "أكتيف هب"، الذي يمثل منصة مجتمعية تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وممارسة الأنشطة البدنية بانتظام، عبر برامج رياضية ومبادرات متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية في 23 مركزاً بأبوظبي والعين والظفرة.

وتعكس هذه الجوائز المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى، ودورها الريادي في تطوير المبادرات التي تجمع بين الرياضة، والصحة المجتمعية، والاستدامة.