الانتهاء من الأعمال الرئيسية لـ"راك سنترال سكوير" بنهاية 2026

رأس الخيمة في 20 أبريل / وام / اكتملت أعمال الإنشاء الرئيسية في مجمع "راك سنترال سكوير"، أول مجمع فاخر للمكاتب من الدرجة الأولى في رأس الخيمة.وسيوفر المشروع 2.27 مليون قدم مربعة من مساحات العمل عالية الجودة موزعة على خمسة مبانٍ، وتضم مكاتب عصرية ومتعددة الاستخدامات صممت لتلبية احتياجاتالشركات الرائدة.

ويستمر تنفيذ أعمال الهيكل العلوي وفقاً للجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع اكتمال البناء في الربع الأخير من عام 2026 يمهد لافتتاحه المخطط له في الربع الأخير من عام 2027.

ويأتي هذا التقدم الإنشائي بالتزامن مع تنامي الطلب على المساحات المكتبية الفاخرة من الدرجة الأولى في رأس الخيمة من قبل الشركات الإقليمية والعالمية.





وقال سعادة المهندس عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة مرجان يجسّد مجمع "راك سنترال سكوير" رؤيتنا لجيل جديد من المساحات المكتبية ذات الجودة العالية، ومن الفئة الأولى في رأس الخيمة ويتميز المجمع بموقعه في قلب راك سنترال، الوجهة المتكاملة التي تجمع بين الشركات الإقليمية والعالمية، ومرافق الضيافة، وأسلوب الحياة العصري، لتشكّل مركزاً مُهيّأً للمستقبل، ومع إنجازنا لهذا المشروع الرائد، فإننا نضع الأسس لمدينة تُنافس على الساحة العالمية، وتستقطب شركات عالمية المستوى، وتُعزّز جودة الحياة، وتدعم طموحات الإمارة في النمو على المدى الطويل.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" يمثل مجمع "راك سنترال سكوير" خطوة محورية لتلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية المتميزة في رأس الخيمة ومع تسارع وتيرة النشاط الاستثماري وتوجه المزيد من الشركات الإقليمية والعالمية إلى تأسيس حضور لها في الإمارة، ستسهم هذه المشاريع في دعم نمو الأعمال وتعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية تنافسية ويأتي هذا الزخم في وقت تواصل فيه الإمارة استقطاب استثمارات كبيرة في قطاعات السياحة والضيافة والصناعة، ما يسهم في زيادة الطلب على البنية التحتية التجارية عالية الجودة.

ويوفر مشروع راك سنترال سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات في الإمارة، بما في ذلك نادي الحمرا للجولف والحمرا مول وفندق ريتز كارلتون شاطئ الحمرا ومنتجع وين جزيرة المرجان.

كما يرتبط المجمع ببوابات إقليمية ودولية مثل مطار رأس الخيمة الدولي ومطار دبي الدولي، بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية والسياحية للإمارة على نطاق أوسع، والتي تشمل الهدف المتمثل في استقطاب 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.