بلدية دبا تحقق إنجازا نوعيا في إدارة المرافق العامة بالحصول على ISO 41001

الفجيرة في 20 مايو / وام / حققت بلدية دبا إنجازاً جديداً بحصولها على شهادة (ISO 41001) الخاصة بإدارة المرافق، في خطوة تعكس التزام البلدية بتطبيق أفضل المعايير العالمية في إدارة وتشغيل المرافق العامة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والكفاءة التشغيلية.

ويجسد هذا الإنجاز رؤية البلدية الرامية إلى تطوير المرافق العامة وتحويلها إلى نماذج مستدامة ومنتجة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من الخبرات البشرية المتخصصة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا أن الحصول على هذه الشهادة يمثل محطة مهمة ضمن مسيرة التطوير المؤسسي للبلدية، ويعكس حجم الجهود المبذولة من قبل فرق العمل الفنية والإدارية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز في إدارة المرافق العامة.

وقال إن البلدية تواصل العمل على تطوير منظومة خدماتها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز كفاءة الأصول والمرافق ويرفع مستوى رضا المتعاملين، مشيراً إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتنمية الكفاءات الوطنية يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتميز المؤسسي في مدينة دبا.